(Pocket-lint) - Apple heeft bevestigd dat het zal breken met de conventies en de release van zijn iPhone- en iPad-besturingssystemen zal spreiden.

iOS 16 zal kort na de lancering van iPhone 14 in september beschikbaar komen, maar iPadOS 16 wordt uitgesteld tot later dit najaar.

De eerste publieke release van het nieuwste iPadOS zal in feite iPadOS 16.1 zijn.

"Dit is een bijzonder groot jaar voor iPadOS. Als eigen platform met functies die speciaal voor de iPad zijn ontworpen, hebben we de flexibiliteit om iPadOS volgens een eigen schema te leveren," aldus het bedrijf uit Cupertino in een reactie aan TechCrunch.

"Dit najaar zal iPadOS na iOS worden geleverd, als versie 16.1 in een gratis software-update."

Lang vervlogen zijn de dagen dat iPads dezelfde smaak van iOS draaiden als iPhones. Apple onthulde iPadOS 16 tijdens de WWDC in juni naast zijn iOS-equivalent, maar het heeft een aantal belangrijke verschillen - vooral voor eigenaren van iPad Pro-apparaten.

Het introduceert bijvoorbeeld een functie die ook naar de MacBook komt: Stage Manager. Hiermee kunnen meerdere apps tegelijkertijd op het scherm worden bekeken als overlappende vensters.

Ook komt er een verbeterde versie van de Weer-app, die meer informatie toont op het grotere schermoppervlak. En er komen nieuwe weergave-opties onze kant op om er ook beter gebruik van te maken.

We zullen meer te weten komen tijdens het volgende Apple-evenement, dat momenteel gepland staat voor 7 september 2022, maar vooralsnog niet bevestigd is.

