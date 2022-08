Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Apple werkt aan een 10e generatie van zijn instapmodel iPad en er zijn geruchten dat de tablet dit jaar een groot herontwerp zal krijgen.

Eerdere berichten toonden het apparaat met platte randen - zoals de recentere iPad mini- en iPad Air-modellen - en een dubbele achtercamera in een pilvormige behuizing. De Touch ID home-knop was nog steeds aanwezig aan de onderkant van het scherm in die rapporten.

Een meer recent rapport van de Japanse site Macotakara heeft beweerd dat de Touch ID-knop zou kunnen verhuizen naar binnen de power-knop - net als de iPad Air en iPad mini. Als dat waar is - en we nemen het vooralsnog met een korreltje zout - zou de rand rond het scherm van de iPad (10e generatie) uniformer worden, net als bij de rest van het iPad-assortiment.

Het rapport beweert ook dat de FaceTime HD-camera heel anders zal zijn en mogelijk naar de rechterkant zal verhuizen. Dit is blijkbaar omdat bij gebruik voor functies als FaceTime-videogesprekken het logischer is dat de tablet liggend is in plaats van staand.

Macotakara zegt aan het eind van het rapport wel dat alles speculatie blijft en dat de precieze details onbekend zijn, dus we nemen het voorlopig nog maar niet als waarheid aan. Er is echter wel iets voor te zeggen om de camera naar de zijkant te verplaatsen en dit zou alleen logisch zijn vanuit een design perspectief als de Touch ID home knop niet meer aan de onderkant zou zitten, dus het is niet helemaal vergezocht.

Voor nu kunt u alle geruchten en berichten over de Apple iPad (10e generatie) lezen in onze aparte rubriek.

Geschreven door Britta O'Boyle.