(Pocket-lint) - Apple heeft een aantal iPads in het assortiment, van het instapmodel dat gewoon iPad heet tot de alleszeggende, allesdansende iPad Pro-modellen. Daarnaast zijn er de iPad mini en de iPad Air die in het midden van het portfolio zitten.

Eind 2021 zagen we een nieuwe iPad mini op hetzelfde moment als de iPad (9e generatie), en eerder in 2022 zagen we een nieuwe iPad Air. Het gerucht gaat echter dat we voor het einde van het jaar een opfrissing van het instapmodel iPad zullen zien, naast nieuwe iPad Pro-modellen waarover u in ons afzonderlijke artikel kunt lezen.

-

Hier richten we ons op de iPad (10e generatie). Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord.

September of oktober 2022

Vanaf £319/$329?

Apple houdt meestal rond oktober een evenement om nieuwe iPads en nieuwe Macs aan te kondigen. De iPad (9e generatie) - de voorganger van het model waar we het in dit artikel over hebben - werd echter samen met de iPad mini 6 onthuld op 24 september, wat iets eerder is dan gebruikelijk.

Er zijn een aantal geruchten over de releasedatum van de iPad (10e generatie). Sommige rapporten beweren dat hij tegen eind oktober zal verschijnen, terwijl anderen hebben gezegd dat we hem in september naast de iPhone 14-modellen kunnen verwachten. Momenteel is er voor geen van beide maanden een officiële datum vastgesteld.

Wat de prijs betreft, zal het instapmodel van de iPad (10e generatie) naar verwachting precies dat blijven, het instapmodel. Het model van de 9e generatie kost momenteel 329 dollar in de VS en 319 pond in het VK. We verwachten een vergelijkbare prijs voor het 10e generatie model.

Vlakkere randen

Touch ID

Bredere, slankere behuizing

Volgens geruchten krijgt het instapmodel van de iPad (10e generatie) een opgefrist ontwerp in vergelijking met zijn voorganger.

Naar verluidt zal het apparaat vlakkere randen hebben - net als de rest van de iPad-portfolio van Apple - maar naar verwachting zal de Touch ID-homeknop aan de onderkant van het display blijven in plaats van het uniforme bezelontwerp van de iPad Air.

Naar verluidt zal de 10e generatie iPad 248,62 x 179,50 x 6,98 mm meten, wat iets slanker en breder is dan zijn voorganger, die 250,6 x 174,1 x 7,5 mm meet.

Ook zou het apparaat een dubbele achtercamera hebben in een pilvormige behuizing aan de achterkant in plaats van een enkele sensor, wat een interessante zet zal zijn aangezien zelfs de iPad Air en iPad mini enkelvoudige sensoren hebben.

10,5-inch display

Ware toon

Compatibel met Apple Pencil

Het gerucht gaat dat de iPad (10e generatie) een groter display krijgt dan zijn voorganger, met een Retina-display van 10,2 inch en een resolutie van 2160 x 1620 pixels, wat resulteert in een pixeldichtheid van 264ppi.

Volgens een rapport zal het display worden uitgebreid tot 10,5 inch - wat hetzelfde is als de iPad Air (2022). Er is niets gezegd over de resolutie, maar we verwachten dat de 10e generatie iPad True Tone zal ondersteunen, evenals de Apple Pencil.

Met een plattere rand is het mogelijk dat de iPad (10e generatie) een magnetische strip aan de zijkant heeft, net als de iPad Air, zodat de tweede generatie Apple Pencil aan de zijkant kan worden bevestigd en opgeladen.

A14-chip?

64/128 GB opslagruimte

USB-C?

Naar verluidt zal de iPad (10e generatie) op de A14 Bionic-chip draaien, wat logisch is aangezien dit nog steeds een upgrade zou zijn ten opzichte van de 9e generatie, maar een stapje terug ten opzichte van de iPad Air, die op de M1-chip draait. Het is dezelfde chip als de iPhone 12 modellen en iPad Air (2020).

We hebben nog geen berichten gehoord over de opslagmogelijkheden van de 10e generatie iPad, hoewel het 9e generatie model begint bij 64GB, met ook een 256GB optie. Het zou niet al te verwonderlijk zijn als Apple het bij deze optie houdt om de kosten laag te houden, hoewel we graag 128 GB als basismodel zouden zien voor hetzelfde geld.

Er zijn berichten dat de iPad (10e generatie) voor het opladen zal overschakelen op USB Type-C in plaats van Lightning, wat mogelijk is. Er is echter nog niets zeker.

Wat de andere hardware betreft, verwachten we dat de Smart Connector opnieuw aanwezig zal zijn op het 10e generatie model, net zoals op het 9e generatie model. Ook verwachten we dat de 12-megapixel FaceTime HD-camera weer aanwezig zal zijn, waardoor functies als Centre Stage mogelijk worden.

Het gerucht gaat dat de 3,5 mm koptelefoonaansluiting wordt verwijderd voor de iPad van de 10e generatie, maar ook dit is vooralsnog niet bevestigd.

iPadOS 16

Zal sommige functies niet ondersteunen

De Apple iPad (10e generatie) zal compatibel zijn met iPadOS 16 wanneer deze later dit jaar wordt gelanceerd. Het zal dus dezelfde gebruikerservaring bieden als andere iPads in het portfolio van het bedrijf, hoewel het een paar functies zal missen.

Stage Manager is bijvoorbeeld alleen compatibel met M1-chips, dus tenzij de iPad (10e generatie) wordt geleverd met de M1-chip - wat onwaarschijnlijk is omdat het dan op één lijn zit met de iPad Air - zal het niet in staat zijn om deze functie te ondersteunen.

Er zijn echter tal van andere functies die met de software komen, die je allemaal kunt lezen in ons aparte artikel.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over het instapmodel van de iPad (10e generatie).

Volgenseen blogpost van Lanzuk op Naver zou het instapmodel van de iPad "eind oktober" kunnen worden aangekondigd.

Digitimes (via MacRumours) meldde verschillende details over de 10e generatie iPad, waaronder het idee dat deze in september zou lanceren.

MySmartPrice heeft enkele CAD-renders gepubliceerd van wat naar verwachting het ontwerp voor het volgende instapmodel van de iPad zal worden.

Geschreven door Britta O'Boyle.