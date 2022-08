Apple zou in oktober evenement kunnen houden voor nieuwe iPads

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting in september een evenement houden voor de lancering van de iPhone 14-modellen en de Apple Watch Series 8, maar een rapport suggereert dat we ook een evenement in oktober kunnen verwachten.

Een blogpost van Lanzuk op de Koreaanse blog Naver heeft beweerd dat de 10e generatie van het instapmodel iPad "eind oktober" zou kunnen worden aangekondigd, naast nieuwe iPad Pro-modellen.

De informatie is naar verluidt afkomstig van een Chinese fabrikant en naast de releasedatum vermeldt het bericht ook enkele ontwerpverschillen die we kunnen verwachten van het volgende instapmodel iPad.

Er wordt gezegd dat het een slanker ontwerp zal bieden zoals de iPad mini, met een "vierkante vorm", hoewel we vermoeden dat dit verwijst naar de platte randen die de rest van het iPad-portfolio nu biedt, met uitzondering van het instapmodel.

Het bericht suggereert ook dat het 10e generatie model de 3,5 mm koptelefoonaansluiting zal verwijderen, zal overschakelen naar USB-C voor opladen en een groter display zal bieden dan zijn voorganger. Er wordt ook beweerd dat het een uitstekende achtercamera heeft en eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat het deze keer een dubbele achtercamera zal zijn.

Tot slot zei het bericht van Lanzuk dat de iPad (10e generatie) op de A14 Bionic-chip zou draaien, terwijl de iPad Pro-modellen naar verwachting de M2-chip zullen bieden.

Voorlopig is er nog niets bevestigd, hoewel Apple normaal gesproken in oktober een evenement houdt voor iPads en Macs, dus dit gerucht is niet al te ver gezocht. Wat de ontwerpveranderingen betreft, hebben we er al een paar gehoord dus we zullen gewoon moeten afwachten, maar het zou een goed jaar kunnen worden voor het instapmodel iPad.

