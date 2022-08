Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Naar verwachting zal Apple in september zijn volgende iPhone en Apple Watch-modellen aankondigen, maar het bedrijf zou ook werken aan een nieuwe instapmodel iPad en een M2 iPad Pro.

Er zijn al genoeg geruchten geweest rond de iPad Pro met M2-chip, maar het nieuwste rapport richt zich op het instapmodel van de iPad, die dit jaar aan zijn 10e generatie toe is.

-

MySmartPrice heeft een aantal CAD renders van het apparaat in handen gekregen van een case maker en hoewel ze vergelijkbare dikke randen rond het display laten zien en de Touch ID home-knop blijft, in plaats van de uniforme randen die we hebben gezien op de nieuwste iPad Air en iPad mini, zijn er een aantal verschillen van belang.

Het lijkt erop dat de 10e generatie iPad plattere randen zal hebben dan zijn voorganger, waardoor hij er net zo uit zal zien als de rest van de iPad-serie. Er wordt ook een groter display verwacht en het zou breder, maar slanker zijn dan het 9e generatie model, met afmetingen van 248,62 x 179,50 x 6,98mm.

De renders tonen de iPad (10e generatie) ook met een enkele achtercamera en een flitser in een pilvormige behuizing aan de achterzijde, wat een verandering zou zijn ten opzichte van het 9e generatie model dat slechts een enkele achtercamera heeft. Anders zijn de luidsprekerroosters gepositioneerd aan de onderkant, aan weerszijden van de oplaadpoort, hoewel het momenteel niet duidelijk is of de poort Lightning of USB Type-C zal zijn.

Voorlopig is er nog niets bevestigd, maar als deze renders kloppen, zal het goed zijn om te zien dat het basismodel van de iPad de overstap maakt naar het ontwerp met platte randen dat we in de rest van Apple's productportfolio hebben gezien.

Beste Amazon US Prime Day 2022 deals: Echo, Kindle, AirPods en meer Door Chris Hall · 13 juli 2022 Amazon Prime Day is van start gegaan, met deals voor een hele reeks producten. Wij zijn hier om u de weg te wijzen naar de beste deals.

Geschreven door Britta O'Boyle.