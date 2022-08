Apple zal iPadOS 16 release uitstellen tot oktober

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple's iPadOS 16 heeft vertraging opgelopen en zal dit jaar niet tegelijk met iOS 16 uitkomen, zo is beweerd.

Sinds de lancering van iPadOS in 2019 komt de software voor iPad in zijn definitieve vorm tegelijk aan met de iOS-software voor iPhone. Volgens Mark Gurman van Bloomberg hebben "mensen met kennis van zaken" echter gezegd dat dat voor dit jaar niet het geval zal zijn.

Naar verluidt zal iOS 16 tijdens de gebruikelijke periode worden gelanceerd, namelijk in september wanneer de nieuwe iPhone-modellen worden uitgebracht, maar zal iPadOS 16 pas in oktober verschijnen.

Volgens Gurman is de vertraging deels te wijten aan een aantal van de nieuwe ambitieuze multi-tasking functies die met de software build zullen komen. Stage Manager - waarover je alles kunt lezen in ons aparte artikel - heeft tijdens de bètafase van iPadOS 16 de nodige kritiek te verduren gekregen, met suggesties over een verwarrende interface en een gebrek aan ondersteuning.

Gurman zegt ook dat het uitstel het mogelijk zou maken om de iPadOS 16-software rond dezelfde tijd uit te brengen als de nieuwe iPads, die normaal gesproken in oktober verschijnen. Het gerucht gaat dat Apple een nieuwe iPad Pro zal uitbrengen met een M2-chip, wat logisch zou zijn aangezien de nieuwste iPad Air momenteel dezelfde chip heeft als de iPad Pro.

Ook zou er dit jaar een nieuw instapmodel iPad komen, met USB Type-C voor opladen, net als de iPad Air (2022).

Gurman zei in zijn laatste Power On-nieuwsbrief dat de iPadOS 16-softwarevertraging geen slechte zaak is, waar we het mee eens zouden zijn. Het is beter dat het goed is en goed werkt, plus het is logisch om iPadOS 16 tegelijk met macOS Ventura te lanceren als Stage Manager zo'n belangrijke functie is.

Het zal echter wel wat problemen opleveren: sommige iOS 16-functies zullen waarschijnlijk niet goed werken op iPads totdat iPadOS 16 er is, zoals de functie voor het versturen van berichten, de gedeelde iCloud-fotobibliotheek en de mogelijkheid om FaceTime-gesprekken tussen apparaten over te zetten.

Gurman zei dat watchOS 9 nog steeds tegelijk met iOS 16 zal worden gelanceerd, in september. Je kunt alles lezen over de verschillende software builds en welke functies ze allemaal met zich meebrengen in onze aparte round up features.

Geschreven door Britta O'Boyle.