Hoe scherm splitsen op iPad voor efficiënt multitasken

(Pocket-lint) - Er was een tijd dat het niet mogelijk was om het scherm op je iPad te splitsen en tegelijkertijd aan verschillende apps te werken, maar dat veranderde allemaal toen multitasking werd geïntroduceerd in iPadOS 15.

Sinds september 2021 is het mogelijk om op iPad twee apps naast elkaar te gebruiken, maar ook om een app in een zwevend venster naast een andere app te zetten. In beide gevallen kun je bijvoorbeeld werken in Notes en Mail, of in Safari surfen terwijl je een vriend een bericht stuurt. Zo kun je efficiënt werken en hoef je niet steeds tussen apps te springen.

Hier lees je hoe je op iPad een gesplitst scherm kunt gebruiken.

Er zijn een paar verschillende manieren om te multitasken op iPad, zoals we al zeiden. We nemen je mee door beide belangrijkste manieren om je scherm te splitsen, zodat je kunt kiezen welke manier de juiste is voor jou en wat je van plan bent te doen.

Om het scherm op iPad te splitsen en beide compatibele apps naast elkaar te laten werken, volgt u de onderstaande instructies:

Open de eerste app die u wilt gebruiken Tik op de multitaskingknop (drie grijze stippen) bovenin het scherm Tik op de knop Gesplitste weergave in het midden Kies een andere app op uw startscherm De tweede app zal naast de originele app verschijnen

Standaard worden de twee geselecteerde apps in een verhouding van 50:50 weergegeven, maar u kunt dit wijzigen als u wilt dat één app iets meer ruimte op het scherm inneemt. Als beide apps naast elkaar staan, sleept u de grijze lijn binnen de zwarte balk in het midden van de twee apps naar links of rechts om de ruimte die elke app op het scherm inneemt te vergroten of te verkleinen.

U kunt de optie Schuif over gebruiken in plaats van de optie Gesplitste weergave. Als u deze optie selecteert, zweeft de oorspronkelijke app die u hebt geselecteerd over de tweede app die u selecteert en kunt u deze over het scherm slepen.

Volg de onderstaande instructies om de optie Schuif over te gebruiken:

Open de eerste app die u wilt gebruiken die uiteindelijk in een zwevend vak over de andere app zal komen te staan Tik op de multitasking knop (drie grijze stippen) bovenaan het scherm Tik op de knop Schuif over rechts van de drie opties Kies een andere app op uw startscherm De tweede app zal het scherm overnemen met de originele app in een kleiner vak bovenaan

Als u klaar bent met multitasken en u wilt terugkeren naar het gebruik van slechts één app op uw iPad in plaats van twee, dan is dit lekker eenvoudig.

Tik op de multitasking-knop (drie grijze stippen) bovenin het scherm op de app die u open wilt houden Tik op de knop voor volledige weergave links van de opties De tweede app die u gebruikte zal sluiten

Als je een van de apps die je hebt gebruikt in Split View wilt wisselen voor een andere app, moet je de app die je niet meer open wilt hebben van bovenaf wegslepen. U kunt dan een andere app kiezen om in de gesplitste weergave te gebruiken vanaf uw startscherm.

