(Pocket-lint) - Apple zal naar verluidt later dit jaar zijn iPad Pro-reeks vernieuwen door de M2 system-on-chip aan de mix toe te voegen.

Bloomberg's Mark Gurman heeft zijn voorspelling van maart verdubbeld dat Apple zijn nieuwste silicium zal toevoegen aan de volgende iPad Pro-modellen. Hij heeft ook onthuld dat ze dezelfde schermformaten zullen behouden als de huidige, M1-apparaten: 11- en 12,8-inch.

Het is onwaarschijnlijk dat er in 2022 een 14- of zelfs 15-inch versie op de markt komt.

In zijn Power On-nieuwsbrief onthulde Gurman ook de modelnummers van de nieuwe iPad Pro's. Ze worden intern aangeduid als J617 en J620.

Hij beweert dat de overstap naar de M2-chip deels bedoeld is om Stage Manager - de nieuwe multitasking-functie van Apple die rond september met iPadOS 16 komt - beter te ondersteunen. Stage Manager zal uiteraard ook werken op de M1 iPad Pro-modellen, evenals op de onlangs uitgebrachte iPad Air.

Er wordt ook een nieuwe instapmodel iPad verwacht, maar die zal Stage Manager niet ondersteunen omdat deze naar verluidt op de A14-chipset zal draaien. Hoewel Gurman heeft begrepen dat het zal overschakelen op USB-C in plaats van Lightning (zoals zijn voorganger) om te voldoen aan nieuwe EU-voorschriften inzake oplaadplatforms.

Het ziet er in ieder geval naar uit dat het een druk Q3 wordt voor Apple.

Geschreven door Rik Henderson.