Het lijkt erop dat iPads niet meer zullen werken als smart home hubs met iOS 16

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Normaal gesproken introduceren software updates nieuwe functies. Ze halen ze niet weg. Maar dat lijkt niet het geval te zijn met iOS 16.



Vanaf de volgende grote update van het iPhone- en iPad-besturingssysteem zal Apple je niet langer een iPad laten gebruiken als smart home hub om HomeKit-accessoires te bedienen, aldus MacRumors.

Het vond tekst in de tweede ontwikkelaarsbèta van iOS 16 die de verandering beschrijft. "Een thuishub is vereist om te profiteren van functies zoals het ontvangen van accessoiremeldingen en het toestaan dat andere mensen je huis kunnen bedienen", aldus tekst in de Home-app naar verluidt. "Je zult geen gedeelde huizen kunnen bekijken totdat die huizen ook zijn geüpgraded naar de nieuwste HomeKit. iPad zal niet langer worden ondersteund als een thuishub."

Dus, wat betekent dit? Als je een upgrade naar iOS 16 (en iPadOS 16, vermoedelijk) uitvoert, zul je een HomePod, HomePod mini of Apple TV moeten gebruiken als je smart home hub - in plaats van je iPad.

Apple heeft deze verandering nog niet bevestigd, maar op de preview webpagina van iOS 16 staat nu "alleen Apple TV en HomePod worden ondersteund als home hubs", wat suggereert dat Apple de ondersteuning voor iPads aan het verwijderen is.

Beste Amazon US Prime Day 2022 deals: Datum bevestigd en eerste deals aangekondigd Door Maggie Tillman · 23 juni 2022

Om gebruikers wellicht te compenseren, laadt Apple iOS 16 op met een vernieuwde Home-app met nieuwe categorie-onderdelen. iOS 16 zal uiteindelijk ook ondersteuning toevoegen voor de Matter smart home-connectiviteitsstandaard.

Geschreven door Maggie Tillman.