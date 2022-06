Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple gaat mogelijk dit najaar zijn basismodel iPad updaten met USB-C. Dat klopt: Het bedrijf uit Cupertin zou eindelijk de tien jaar oude Lightning-poort op zijn instaptablet kunnen dumpen, meldt 9to5Mac.

Apple biedt USB-C al aan op zijn meest recente iPad-modellen, waardoor je de tablet rechtstreeks op monitors kunt aansluiten en snellere gegevensoverdracht met andere randapparatuur krijgt. Vergeet niet dat de huidige basis iPad (9e-gen) de laatste Apple tablet is die Lightning biedt. Het is ook de laatste met een thuisknop en een paar andere functies die nu een beetje verouderd beginnen te raken.

Volgens de geruchten krijgt de nieuwe basis iPad die later dit jaar verschijnt echter nog meer upgrades dan alleen USB-C. Zo zou hij een groter scherm kunnen krijgen met dezelfde resolutie als de iPad Air. Ook zou hij de A14 Bionic-chip van de vierde generatie Air kunnen krijgen. Er is zelfs sprake van dat 5G naar de mobiele modellen zal komen.

Het is nog onduidelijk of Apple het ontwerp van de basis iPad later dit jaar zal vernieuwen. Sommigen zouden ook graag ondersteuning zien voor het Magic Keyboard of de tweede generatie Pencil.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 15 juni 2022

Voor meer informatie over de verschillende iPads en welke je op dit moment het beste kunt kopen, kun je Pocket-lint's gids raadplegen: Welke Apple iPad past het best bij jou?

Geschreven door Maggie Tillman.