Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Apple zijn iPad Pro-tablets nog dit jaar zal updaten, maar het nieuwste rapport suggereert dat het bedrijf ook plannen heeft voor een nieuwe vormfactor in zijn tabletportfolio.

Display-analist Ross Young heeft in een tweet beweerd dat bronnen in de toeleveringsketen hebben bevestigd dat er een 14,1-inch iPad Pro in ontwikkeling is. Naar verluidt zal de tablet voorzien zijn van Mini LED's en de ProMotion-technologie van het bedrijf bieden.

Young zegt in de tweet dat hij niet zeker is over de timing, maar dat 2023 "waarschijnlijker" is dan eerder.

Bevestigd dat de 14,1" iPad Pro wordt ontwikkeld met onze supply chain bronnen. Het zal MiniLEDs en ProMotion hebben. We zijn niet zeker van de timing, maar begin 2023 is waarschijnlijker - Ross Young (@DSCCRoss) June 9, 2022

Apple introduceerde de 12,9-inch iPad Pro voor het eerst in 2015 en hij is nu aan zijn vijfde generatie toe. Sinds mei 2021 is hij echter niet meer geüpdatet en hoewel de geruchten over een grotere tablet nu lijken te gaan, wordt nog steeds verwacht dat een zesde generatie van de 12,9-inch iPad Pro in september of oktober van dit jaar zal worden gelanceerd, naast het 11-inch model.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de 14,1-inch iPad Pro qua hardware zal bieden, hoewel we verwachten dat het ontwerp en de specificaties vergelijkbaar zullen zijn met die van de huidige iPad Pro-modellen, inclusief Face ID, maar op een grotere schaal.

Op zijn minst zal het ongetwijfeld een premium ontwerp en een krachtige chip bieden. Tegen 2023 zou dit de M4 kunnen zijn, maar voor nu zijn het alleen de schermdetails waarover geruchten gaan.

Geschreven door Britta O'Boyle.