iPadOS 16 systeemvereisten: Werkt het op uw iPad?

(Pocket-lint) - Apple heeft tijdens de Worldwide Developer Conference (WWDC) begin juni een voorproefje gegeven van iPadOS 16, waarbij een aantal functies werd genoemd die later dit jaar naar compatibele iPads zullen komen.

Met iPadOS 16 werd een functie genaamd Stage Manager aangekondigd, naast (eindelijk) een Weer-app, updates voor Foto's, Berichten en Mail en een nieuwe Freeform-productiviteitsapp.

Je kunt alles over de nieuwe functies lezen in onze iPadOS 16 Round Up, maar de grote vraag is misschien of jouw iPad compatibel is met de nieuwe functies. Lees verder om erachter te komen.

De volgende iPad-software van Apple ondersteunt de meeste van de nieuwste iPads, maar niet alle.

De volledige lijst met compatibele iPads is als volgt:

iPad Pro (alle modellen)

iPad Air (derde generatie)

iPad Air (4e generatie)

iPad Air (5e generatie)

iPad (5e generatie)

iPad (zesde generatie)

iPad (zevende generatie)

iPad (8e generatie)

iPad (9e generatie)

iPad mini (vijfde generatie)

iPad mini (zesde generatie)

Als je niet zeker weet welke iPad je hebt, kun je daar op een paar manieren achter komen. Ofwel zoek je het modelnummer aan de onderkant op de achterkant van je iPad en vergelijk je dit met de website van Apple om erachter te komen welke iPad het is.

U kunt ook Instellingen openen en tikken op Info. Zoek naar het modelnummer in het bovenste gedeelte. Als het nummer dat u ziet een schuine streep bevat, tikt u erop om het modelnummer te onthullen, dat bestaat uit een letter gevolgd door vier cijfers en geen schuine streep. Je moet dan opnieuw naar de Apple-website gaan om het modelnummer te vergelijken met de naam van de iPad.

Helaas is het antwoord op deze vraag afhankelijk van het model iPad dat je hebt. Voor Stage Manager heb je bijvoorbeeld de iPad Air (5e generatie), iPad Pro 12,9-inch (5e generatie) of iPad Pro 11-inch (3e generatie) nodig.

De Reference Mode op het display is alleen beschikbaar op de iPad Pro 12,9-inch met Liquid Retina XDR-display, terwijl je voor de Display Scaling Mode de iPad Air (5e generatie), iPad Pro 12,9-inch (5e generatie) en iPad Pro 11-inch (3e generatie) nodig hebt. Voor een aantal andere functies is een iPad met een A12 Bionic- of A13 Bionic-chip nodig, dus het is iets om op te letten als je een ouder model hebt.

Geschreven door Britta O'Boyle.