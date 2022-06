Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft begin juni tijdens zijn Worldwide Developer Conference (WWDC) een voorproefje gegeven van zijn nieuwste software voor iPhone, Apple Watch, Mac en iPad.

Er komen later dit jaar heel wat functies naar je iPhone met iOS 16 en een paar extra functies naar je Apple Watch met watchOS 9, maar er zijn ook een paar nieuwe functies op komst voor iPad met iPadOS 16.

Dit is alles wat je moet weten over iPadOS 16, inclusief wanneer het naar verwachting uitkomt, welke functies het naar je iPad zal brengen, hoe je het kunt uitproberen en welke iPad-modellen compatibel zijn.

Onthullingsdatum: 6 juni 2022

juni 2022 Verschijningsdatum: september 2022 (TBC)

Apple heeft tijdens WWDC de volgende grote software-upgrade voor iPad aangekondigd in de vorm van iPadOS 16. De preview werd op 6 juni 2022 onthuld, waarbij de ontwikkelaarsbèta nu al kan worden gedownload. De publieke bèta komt vanaf juli 2022 beschikbaar, waarna iPadOS 16 "dit najaar" in zijn officiële vorm wordt uitgebracht.

Waarschijnlijk is "deze herfst" september 2022, ongeveer een week nadat de volgende iPhone en Apple Watch-modellen zijn onthuld. Er is nog geen specifieke datum voor die apparaten, maar op basis van eerdere releasepatronen zouden we voorspellen dat deze lancering op 13 september zal plaatsvinden, dus we zouden verwachten dat de iPadOS 16-release rond 20 september 2022 te zien zal zijn. Er is echter nog niets bevestigd.

De ontwikkelaarsbèta van iPadOS 16 kan nu worden gedownload, maar de publieke bèta is dat nog niet. Dat zou in juli 2022 moeten gebeuren en als het zover is, zou het ongeveer vijf minuten moeten duren om aan de slag te gaan.

Je moet je eerst aansluiten bij het bètaprogramma van Apple, waarna je alle beschikbare bèta's kunt installeren om te testen, waaronder iOS 16 en watchOS 9. We hebben een gids waarin wordt uitgelegd hoe je een iPadOS publieke bèta installeert als je extra hulp nodig hebt wanneer deze beschikbaar komt.

Apple biedt meestal meerdere jaren software-updates voor zijn apparaten, meer dan de meeste Android-fabrikanten. Als uw iPad niet op de lijst staat, komt dat waarschijnlijk omdat de hardware niet krachtig genoeg is om bepaalde functies te gebruiken. Soms is uw iPad wel compatibel met de software, maar niet met specifieke functies.

Hier is de volledige lijst met iPads die compatibel zijn met iPadOS 16 wanneer deze later dit jaar wordt gelanceerd:

iPad Pro (alle modellen)

iPad Air (derde generatie en nieuwer)

iPad (vijfde generatie en nieuwer)

iPad mini (vijfde generatie en nieuwer)

Hier zijn alle functies die later dit jaar naar je iPad komen. Helaas krijgt iPad niet de vergrendelscherm-mogelijkheden die iPhone met iOS 16 krijgt, maar wel veel van de iOS 16-functies en een paar extra's.

Met iPadOS 16 komt er een functie met de naam Stage Manager, waarmee je op iPad voor het eerst overlappende vensters in één weergave kunt hebben - zoals op de Mac - en waarmee je bovendien met één tik de grootte van vensters kunt wijzigen en tussen apps kunt schakelen. Er kunnen maximaal vier apps tegelijk openstaan.

Je kunt alles lezen over Stage Manager in onze aparte feature om alles te weten te komen over wat er allemaal mee mogelijk is. Dit is een van de grootste iPad-wijzigingen met iPadOS 16.

Foto's krijgt een paar wijzigingen, waaronder iCloud Gedeelde fotobibliotheek waarmee je eenvoudig foto's en video's kunt delen met vijf andere mensen. Je kunt kiezen op basis van de begindatum of de personen op de foto's en iedereen heeft evenveel rechten om foto's in de gedeelde bibliotheek toe te voegen, te bewerken en te verwijderen.

Er komt zelfs een knop in de camera-app waarmee je een foto kunt maken en die direct aan de gedeelde fotobibliotheek kunt toevoegen.

Met iPadOS 16 kun je een bericht in iMessage bewerken tot 15 minuten nadat het is verzonden. Je kunt ook een bericht ongedaan maken en een bericht als ongelezen markeren.

Andere wijzigingen in Berichten zijn onder meer de toevoeging van SharePlay - voorheen voorbehouden aan FaceTime - waarmee je direct in Berichten iets kunt bekijken in sync met een vriend, terwijl je je berichtconversatie voortzet.

Bovendien kun je met iPadOS 16 notities, presentaties, herinneringen, Safari-tabbladgroepen en meer delen in Berichten, zodat je meteen kunt beginnen met samenwerken en updates van gedeelde projecten in de thread kunt zien.

Er zijn een aantal wijzigingen in Mail, waaronder de mogelijkheid om e-mails in te plannen en e-mails te unsend'en. Met iPadOS 16 komt er ook een betere zoekfunctie en Mail waarschuwt je als je een bijlage vergeet.

iPadOS 16 brengt een paar updates op het gebied van privacy en beveiliging. De verborgen foto's en de onlangs verwijderde fotoalbums worden standaard vergrendeld en je kunt een notitie ook vergrendelen met Face ID, Touch ID of je wachtwoord, in plaats van dat je een ander wachtwoord moet onthouden.

Met iPadOS 16 komt er een functie genaamd Passkeys naar Safari die een veiligere en eenvoudigere manier biedt om je aan te melden. Ook komen er gedeelde tabbladen, zodat je tabbladen en bladwijzers kunt delen, berichten kunt versturen en FaceTime rechtstreeks vanuit Safari kunt starten.

iPadOS 16 brengt eindelijk de Weer-app van iPhone naar iPad, met updates van minuut tot minuut, 10-daagse voorspellingen en details over de luchtkwaliteit, lokale voorspellingen en meer door op de voorspellingsmodules te tikken.

iPad krijgt met iPadOS 16 een functie die Display Scaling Mode wordt genoemd. Hiermee kun je de resolutie van je display aanpassen, zodat er meer op het scherm past. Door de pixeldichtheid van het display te verhogen, kun je meer zien in je apps, wat handig is als je gebruikmaakt van Split View.

De 12,9-inch iPad Pro zal met iPadOS 16 ook referentiekleuren voor populaire kleurenstandaarden kunnen weergeven, evenals SDR- en HDR-videoformaten.

Gaming krijgt met iPadOS 16 ook een update, met een vernieuwd Game Center-dashboard waarmee je kunt zien hoe je vrienden het doen en kunt wedijveren met hun topscore. Ook SharePlay komt met iPadOS 16 naar games, zodat je samen kunt gamen. Tijdens een multiplayer-game die gebruikmaakt van Game Center, kun je een SharePlay-sessie starten en eenvoudig je vrienden erbij betrekken.

Er komen een paar updates voor Live Text waaronder de mogelijkheid om een video te pauzeren op elk frame dat tekst bevat om te kopiëren, te vertalen, op te zoeken en te delen. Er zijn ook snelle acties die het gemakkelijker maken om telefoonnummers te bellen, websites te bezoeken, valuta om te rekenen en talen te vertalen.

Bij Visual Look Up - wat een geweldige functie is - kunt u het onderwerp uit een foto lichten, of een onderwerp isoleren door de achtergrond te verwijderen.

De Home-app is opnieuw ontworpen voor iPadOS 16 met een nieuw Home-tabblad om eenvoudig door slimme thuisapparaten te navigeren, evenals een nieuwe multi-camera-weergave en nieuwe categorieën voor klimaat, verlichting en beveiliging. Ook komt er compatibiliteit met materiaalkaarten.

Met iPadOS 16 komen er diverse updates voor Family Sharing, waaronder eenvoudiger beheer van kinderaccounts. Er komt een gezinscontrolelijst met tips en suggesties om alles uit Family Sharing te halen, zoals het bijwerken van de instellingen van kinderen naarmate ze ouder worden. Er komt ook een Quick Start-optie waarmee je eenvoudig een nieuwe iPhone of iPad voor je kind kunt instellen, met al het juiste ouderlijk toezicht al ingesteld.

Freeform is een productiviteits-app die later dit jaar wordt gelanceerd en waarmee je kunt schetsen en aantekeningen kunt maken met Apple Pencil, bestanden kunt delen en weblinks, documenten, video en audio kunt invoegen. Je kunt collega's uitnodigen, een link delen en meteen aan de slag gaan. Als mensen iets toevoegen, zie je de wijzigingen in realtime.

FaceTime heeft in iPadOS 15 een grote update gekregen, maar iPadOS 16 brengt Handoff. Dit betekent dat je met één tikje kunt schakelen tussen je Mac, iPhone en iPad, en dat een aangesloten Bluetooth-headset ook overschakelt.

Geschreven door Britta O'Boyle.