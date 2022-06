iPadOS 16 teased tijdens WWDC met groot aantal nieuwe functies

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Apple heeft een aantal nieuwe functies aangekondigd voor iPad in de volgende versie van het besturingssysteem. iPadOS 16 zal een hele reeks extra tools en hulpprogramma's krijgen.

Samenwerking is er een van, waarmee een gebruiker gemakkelijker vanuit apps kan samenwerken. Er verschijnt een groep in de werkbalk van een ondersteunde app en document, en je kunt een FaceTime-gesprek starten met iedereen in de groep zonder dat je de app hoeft te verlaten.

Daarnaast kun je documenten en projecten delen vanuit een FaceTime-groep. Het systeem zal vooral werken in apps van Apple zelf, zoals Safari en Notes, maar ontwikkelaars van andere fabrikanten kunnen het ook in hun eigen apps verwerken via een nieuwe API.

Gamen krijgt ook een boost, met de toevoeging van "Activiteit" aan het Game Center-dashboard om je te laten weten wat je vrienden aan het spelen zijn. SharePlay wordt ook toegevoegd aan games met Game Center-ondersteuning, zodat je samen met anderen kunt spelen of kijken.

Speciaal voor iPadOS 16 zijn er een heleboel kleine aanpassingen doorgevoerd, zoals het systeembreed ongedaan maken en opnieuw uitvoeren.

Ook komt er een Reference Mode voor iPad Pro-apparaten met Liquid Retina-display, zodat de kleurruimte voor professionals zo nauwkeurig mogelijk is.

En dankzij de M1-chip in iPad Air en iPad Pro komt er ook een andere nieuwe Mac-functie: Stage Manager.

Hiermee kan een gebruiker acht programma's in verschillende vensters laten draaien, met links een zichtbaar dock met gebruikte programma's en in het midden het hoofdprogramma. Je kunt zelfs vensters overlappen en ertussen vegen.

De consumentenversie van iPadOS 16 komt pas in de herfst uit, maar de publieke bèta is al in juli beschikbaar.

Geschreven door Rik Henderson.