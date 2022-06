Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In de aanloop naar WWDC 2022 zijn er details uitgelekt over iPadOS 16.

Apple houdt over een paar dagen zijn jaarlijkse Worldwide Developers Conference. Mark Gurman van Bloomberg heeft nu beweerd dat het bedrijf uit Cupertino tijdens het evenement een grote software-update voor de iPad zal onthullen. De update, iPadOS 16, zal Apple's tablets meer als laptops laten functioneren. Meer specifiek zal de update een nieuwe multitasking interface inluiden met meer resizing opties. Op dit moment kun je apps op volledig scherm gebruiken of naast elkaar in Split View. Met de functie Schuif over kun je ook een smallere versie van een derde app bekijken.

Maar de volgende update van iPadOS zal het makkelijker maken om tussen apps te bewegen en te zien welke apps je open hebt staan.

Los van het rapport van Bloomberg heeft Steve Troughton-Smith code gespot die suggereert dat Apple mogelijk volledig aanpasbare vensters gaat toestaan in iPadOS.

Ik weet wel beter dan enthousiast te worden over verbeteringen aan iPad, want we zijn al zo vaak in de steek gelaten...



Maar WebKit heeft net infrastructuur toegevoegd voor een 'multitasking-modus' op iOS die er zeker op lijkt dat het een systeemtokkel is die vrij te wijzigen vensters mogelijk maakt https://t.co/NBNGhHiaxB- Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) May 26, 2022

De TL;DR-versie is dat Apple zeker zal laten zien wat het volgende is voor de besturingssystemen iPhone, iPad, Mac en Apple Watch .

Gurman zei eerder dat iOS 16 voor iPhone gezondheidsfuncties, verbeterde notificaties, nieuwe iMessage-functies, ondersteuning voor always-on-schermen en een opgefrist vergrendelscherm met widgets zal toevoegen.

