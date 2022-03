Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft in maart 2022 zijn iPad-portfolio opgefrist met de iPad Air , met dezelfde chip als de iPad Pro-modellen uit 2021.

Met de twee reeksen die behoorlijk veel overeenkomsten bieden, wat zullen de volgende iPad Pro-modellen naar het feest brengen om zich weer te onderscheiden en hun 'Pro'-naam waar te maken?

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de volgende generatie iPad Pro 2022-modellen.

Oktober 2022?

De Apple iPad Pro 11-inch en iPad Pro 12,9-inch werden onthuld in mei 2021, hoewel er geen specifieke tijdlijn is voor de iPad Pro-modellen, zoals bij bijvoorbeeld de iPhone .

De 4e generatie iPad Pro werd bijvoorbeeld aangekondigd in maart 2020, terwijl de 3e generatie in november 2018 werd aangekondigd. Met als hoofdpatroon geen specifieke lanceringsmaand als zodanig, maar meer dat de generaties meer dan een jaar uit elkaar worden gelanceerd, is het mogelijk dat we zou tegen het einde van 2022 de 6e generatie kunnen zien.

Apple houdt meestal een evenement of een paar evenementen in de herfst, meestal rond september en oktober, dus het zou ons niet verbazen als de volgende iPad Pro-modellen dan worden onthuld. Voorlopig is er niets officieel, en dat zal de komende maanden ook niet zijn.

In termen van prijs begint de iPad Pro 11-inch bij $ 799 in de VS en £ 749 in het VK , terwijl de iPad Pro 12,9-inch begint bij $ 1099 in de VS en £ 999 in het VK . We verwachten een vergelijkbare marge voor de nieuwe modellen.

Vergelijkbaar met 2021-modellen

Titanium legering?

Drievoudige achteruitrijcamera

Dunnere randen

Geruchten suggereren dat de iPad Pro's van de volgende generatie er ongeveer hetzelfde uit zullen zien als hun voorgangers, hoewel er wordt gezegd dat ze zouden kunnen worden gemaakt van een titaniumlegering voor een betere duurzaamheid en superieure krasbestendigheid, en slankere randen rond het scherm hebben.

Anders lijkt het alsof we platte randen en een inkeping aan de bovenkant van het scherm kunnen verwachten om Face ID en de camera aan de voorzijde mogelijk te maken. Er is echter sprake van een extra cameralens, waarbij renders wijzen op een drievoudige achteruitrijcamera in een vierkante camerabehuizing in de rechterbovenhoek.

12,9-inch / 11-inch maten

Mini-LED op beide

Ook praten over OLED LTPO

Er zijn een aantal tegenstrijdige geruchten geweest over de schermen voor de volgende generatie iPad Pro's. Sommige geruchten suggereren dat zowel het 12,9-inch model als het 11-inch model zullen overstappen op OLED LTPO-schermen, terwijl ze ProMotion en een variabele verversingssnelheid blijven bieden.

Andere geruchten hebben gezegd dat de 12,9-inch zal blijven zoals hij is met zijn mini-LED-scherm, terwijl het 11-inch model een overstap naar mini-LED zal zien om te passen bij het grotere model, waarbij geen van beide deze keer voor OLED zal kiezen.

Hoe dan ook, de verwachting is dat de dimensionering zal doorgaan, met een 12,9-inch model en een 11-inch model.

M2-chip

Tot 2 TB opslag

MagSafe

Op basis van de lekken tot nu toe, zullen de volgende generatie iPad Pro-modellen worden geleverd met de lang geruchte M2-chip. Er wordt gedacht dat deze chip dezelfde acht-core CPU zal bieden als de M1-chip, maar sneller zal zijn dankzij een nieuw fabricageproces van 4 nanometer.

Er wordt ook gezegd dat de volgende iPad Pro-modellen MagSafe zullen bevatten, zoals de iPhone 12- en iPhone 13-modellen . Als dit het geval is, zouden we een aantal accessoires verwachten om van de functie te profiteren, misschien zoals een standaard waarmee de iPad Pro-modellen kunnen worden gebruikt als een scherm met bijvoorbeeld een Bluetooth-toetsenbord en -muis of trackpad .

Er is niet veel anders vermeld op het gebied van hardware, maar aangezien de huidige iPad Pro-modellen beschikbaar zijn in opslagopties van 128 GB tot 2 TB, zouden we hetzelfde verwachten voor alle nieuwe modellen.

Driedubbel achter?

LiDAR-sensor

Er is een drievoudige achteruitrijcamera geclaimd voor de achterkant van de volgende iPad Pro-modellen, wat een kleine upgrade zou zijn ten opzichte van de huidige modellen, die slechts twee lenzen hebben.

Het lek dat suggereert dat het drievoudige camerasysteem de samenstelling van de lenzen niet specificeerde, zei wel dat er een LiDAR-sensor werd verwacht. Mocht er een drievoudig camerasysteem verschijnen, dan verwachten we een vergelijkbare opstelling als de iPhone 13 Pro-modellen met een hoofdsensor, ultragroothoeksensor en een telelenssensor.

Aan de voorkant zullen we waarschijnlijk in ieder geval de 12 megapixel sensor blijven zien, met features als Center Stage .

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de volgende iPad Pro 2022-modellen.

Mark Gurman van Bloomberg beweerde in zijn Power On-nieuwsbrief van 27 maart dat hij verwacht dat de volgende iPad Pro-modellen in de herfst worden gelanceerd en worden geleverd met de lang geruchtmakende M2-chip.

Leaker @dylandkt tweette dat de iPad Pro 11-inch naar verwachting in 2022 een upgrade krijgt naar een mini-LED-scherm zoals het 12,9-inch model. Het Twitter-account is sindsdien echter verwijderd.

Gelekte afbeeldingen gedeeld door de Chinese website MyDrivers suggereerden dat het volgende Apple iPad Pro-model een display-inkeping zal hebben voor sensoren aan de voorkant, een drievoudige camera-opstelling aan de achterkant, slankere randen en een ontwerp dat lijkt op de iPhone 13-serie van Apple.

Ondanks rapporten die erop wijzen dat Apple mini-LED uitbreidt naar de 11-inch iPad Pro en misschien zelfs een geüpgradede iPad Air in 2022, wijzen display-experts en insiders nu op 2023 tot 2024 als het jaar waarin Apple uiteindelijk OLED naar de iPad zal brengen - hoogstwaarschijnlijk te beginnen met het 12,9-inch model.

Een rapport van de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo stelt dat het bedrijf uiteindelijk heeft besloten zich te concentreren op het implementeren van mini-LED in de hele line-up, in plaats van over te stappen op OLED.

Ondanks tal van geruchten dat er een OLED-scherm naar de volgende generatie van de iPad Pro zou komen, suggereerde een rapport dat de technologie pas in 2022 op Apple-tablets zal verschijnen. In plaats daarvan worden de apparaten geconfronteerd met een tijdelijke upgrade naar Mini-LED-schermen voordat ze de volledige overgang naar de meer geavanceerde OLED in 2022. Alleen het 12,9-inch model kreeg in 2021 echter de mini-LED-behandeling.

Geschreven door Britta O'Boyle.