Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De 2022 iPad Air werd afgelopen vrijdag 18 maart uitgebracht en pre-orders begonnen over de hele wereld te komen.

Ze werden echter al snel gevolgd door enkele berichten dat de bouwkwaliteit niet zo goed is als het vorige model van Apple . Sommige eigenaren klaagden inderdaad dat hun nieuwe iPad hoorbaar kraakte bij gebruik buiten een beschermhoes.

We moeten toegeven dat we dergelijke problemen niet hebben ondervonden met het model dat we onlangs hebben beoordeeld, maar er is een Reddit -thread opgedoken met een aantal klachten.

"Ik heb vandaag twee blauwe iPad Air 2022 besteld en ontvangen en ik ben een beetje geschrokken", schreef gebruiker mezzox3312. "De aluminium backplate is een stuk dunner dan op de iPad 4 die ik ook heb. Je voelt de batterij bijna door de plaat heen als je het toestel vasthoudt. Beide iPads voelen hetzelfde aan en maken krakende geluiden als je ze vasthoudt."

Het bericht werd opgevolgd door een andere gebruiker, PalmTree888, die ook een video naar YouTube Shorts uploadde van een nieuwe iPad met hetzelfde probleem. Je kunt het hier zien .

Verschillende anderen hebben ook gepost dat hun nieuwe iPad Air-modellen dunner aanvoelden dan de 2020-variant. Er waren echter ook anderen die zeiden dat hetzelfde apparaat voor hen prima aanvoelde.

Het is daarom vermeldenswaard dat het misschien gewoon een defecte batch is die door sommige gebruikers is ontvangen en dat de meerderheid in orde blijkt te zijn. Zoals we hierboven al zeiden, hebben we zelf niet hetzelfde probleem ervaren.

Als uw iPad Air op wat voor manier dan ook kraakt of verschuift, raden we u aan contact op te nemen met de Apple-klantenservice of uw plaatselijke Genius Bar.

Geschreven door Rik Henderson.