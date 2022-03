Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een iPad Air van de vijfde generatie aangekondigd - een die op dezelfde M1-chip draait als iPad Pro -modellen en die ook 5G-connectiviteit ondersteunt.

Het bedrijf, onthuld als onderdeel van Apple's 'Peek Performance'-evenement op 7 maart, beweert dat de nieuwe tablet een grote sprong voorwaarts maakt ten opzichte van eerdere Air-modellen.

Het 10,9-inch apparaat begint bij $ 599 / £ 569 / € 699 en kan hier worden gereserveerd vóór de verkoopdatum van 18 maart. Het komt ook in vijf verschillende afwerkingen - spacegrijs, starlight, roze, paars en blauw - met een opslagcapaciteit van 64 GB of 256 GB.

De prestatieverbetering die wordt aangeprezen, is natuurlijk grotendeels te danken aan de introductie van de M1-chip, die volgens Apple een prestatieverbetering van 60% oplevert ten opzichte van de iPad Air 4 . De 8-core GPU, merkt het bedrijf ook op, zorgt ervoor dat graphics twee keer zo snel kunnen worden geleverd als op het 2020-model.

Voor degenen die kiezen voor het Wi-Fi en Cellular-model van de iPad Air 5 (verkrijgbaar vanaf $ 749 / £ 719 / € 869), zal het ook kunnen profiteren van de mobiele krachten van 5G. Dit biedt een cruciale boost voor diegenen die een lei willen die onderweg maximale connectiviteit kan bereiken zonder de vraagprijs van de iPad Pro op te rekken.

En hoewel de prestatiesprongen en 5G-ondersteuning de belangrijkste toevoegingen zijn van de nieuwe generatie, zijn er nog een paar dingen die Apple daar heeft laten vallen.

Er is ook een camera aan de voorkant van 12 MP, en gezien de ondersteuning voor Center Stage betekent dit nu dat alle iPad-modellen de camera de mogelijkheid bieden om de gebruiker in beeld te houden terwijl ze zich verplaatsen. Dit is een aanvulling op de 12MP-camera aan de achterkant van de iPad Air, die 4K-video, het scannen van documenten en AR-ondersteuning mogelijk maakt.

Interessant is dat de USB-C-poort nu ook twee keer zo snel is als de vorige generatie, waardoor gegevensoverdrachten tot 10 Gbps mogelijk zijn. Dit moet ervoor zorgen dat het importeren van grote video- of fotobestanden nu sneller wordt voltooid, wat een handige boost is gezien het aantal andere apparaten en accessoires waarmee de nieuwe iPad Air verbinding kan maken.

Natuurlijk was de iPad Air 5 niet het enige dat Apple tijdens zijn evenement aankondigde, met het doek ook teruggetrokken op de iPhone SE (2022) , Apple Mac Studio en een Studio Display .

Geschreven door Conor Allison.