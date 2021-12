Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naar verwachting zal Apple de iPad Pro in 2022 updaten, en onlangs zijn renders van het nog te bevestigen apparaat online opgedoken.

Volgens nieuw gelekte afbeeldingen die zijn gedeeld door de Chinese website MyDrivers , zal het volgende Apple iPad Pro-model een display-inkeping hebben voor sensoren aan de voorkant, een drievoudige camera-opstelling aan de achterkant, slankere randen en een ontwerp dat lijkt op de iPhone 13-serie van Apple.

De volgende iPad Pro kan ook een constructie van titaniumlegering hebben, voor een betere duurzaamheid en superieure krasbestendigheid.

Wat de camera's op het dek betreft, geven de renders aan dat de cameramodule aan de achterzijde van de iPad Pro zou kunnen worden geleverd met een LiDAR-sensor , wat een betere augmented reality-ervaring op de tablet zou bieden. Andere cameraspecificaties voor de volgende iPad Pro zijn nog niet bekend.

In navolging van eerdere geruchten beweerde het rapport met deze gelekte renders dat de 2022 iPad Pro-serie waarschijnlijk zal worden gelanceerd in 11-inch en 12,9-inch modellen met OLED-schermen. De schermen zullen in feite een LTPO-display zijn met dubbellaagse OLED-technologie, aldus het rapport.

Houd er rekening mee dat Apple nog geen informatie heeft bevestigd over de iPad Pro-line-up voor volgend jaar. Dat betekent dat alles over dit laatste lek, inclusief de renders, aan verandering onderhevig is en mogelijk niet echt tot wasdom komt.