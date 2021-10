Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Onlangs leken geruchten erop te wijzen dat Apple hun plannen om OLED-beeldschermtechnologie naar de iPad-lijn te brengen schrapte ten gunste van mini-LED - exclusief te vinden op de nieuwste 12,9-inch iPad Pro.

Ondanks rapporten die erop wijzen dat Apple mini-LED uitbreidt naar de 11-inch iPad Pro en misschien zelfs een geüpgradede iPad Air in 2022, wijzen display-experts en insiders nu op 2023 tot 2024 als het jaar waarin Apple uiteindelijk OLED naar de iPad zal brengen - hoogstwaarschijnlijk te beginnen met het 12,9-inch model.

De sleutel hier is de aandrang van Apple om alleen een OLED-scherm met LTPO-technologie te implementeren, wat voor niet-ingewijden een mooie manier is om te zeggen dat het variabele verversingssnelheden biedt zonder dat er extra interne hardware nodig is die normaal gesproken nodig is voor dat soort schermen.

Apple is al begonnen met het gebruik van LTPO OLEDs op hun nieuwste iPhone 13 Pro-reeks , wat een van de belangrijkste redenen is waarom de batterij zon verbazingwekkende levensduur heeft . De kern hiervan is dat vanwege de inherente variabele aard van het LTPO-scherm, wanneer u tekst leest of naar een stilstaand beeld kijkt, het apparaat de verversingssnelheid tot bijna stilstand verlaagt - ongeveer 10 Hz. Wanneer u echter snel door tekst begint te bladeren, kan deze omhoog gaan tot 120 Hz.

Dit zorgt niet alleen voor een veel soepelere en snellere kijkervaring, het helpt ook enorm om de levensduur van de batterij te verlengen. Stel dat u een film streamt via HBO Max op een iPhone 13. Aangezien de meeste films worden opgenomen met 24 FPS, past de iPhone automatisch de framesnelheid aan en ververst hij het scherm slechts 24 keer per seconde - dus 24 Hz. Op een niet-LTPO-scherm zit je vast met een constante 60Hz, 90Hz of 120Hz, afhankelijk van de technologie.

Op papier lijkt het alleen maar logisch voor Apple om uiteindelijk OLED uit te breiden naar de hele iOS- en iPadOS-reeks (althans op hun luxeniveaus), aangezien de opvolger van OLED - micro-LED - nog vele jaren verwijderd is.