(Pocket-lint) - Een nieuw rapport suggereert dat Apple de iPad Pro eindelijk gaat omarmen als een voornamelijk landschapseigen apparaat.

De verandering zou de camera aan de voorzijde en de Face ID- sensor 90 graden verschuiven, zodat de componenten het best worden geoptimaliseerd wanneer ze worden bevestigd aan een toetsenbordfolio, zoals de hoog aangeschreven Magic Keyboard- behuizing van Apple.

Toekomstige iPad Pros zullen een horizontale cameraplaatsing hebben en een horizontaal geplaatst Apple-logo op de achterkant. Apple maakt de liggende modus de standaard voor iPad Pro-gebruik. Ik heb niet bevestigd of het volgende generatiemodel deze functie zal hebben, maar het is in de maak. — Dylan (@dylandkt) 23 september 2021

Mocht Apple ervoor kiezen om door te gaan met de herziening, dan zou de verhuizing een formele concessie zijn dat het bedrijf de professionele iPad niet langer ziet als een draagbaar media-apparaat, maar eerder als een meer traditionele laptopvervanging op basis van een tijdloos toetsenbord en trackpad configuratie.

Alle bewijzen wijzen erop dat dit waar is, want na jaren van volhouden hebben de Cupertino-inboorlingen niet alleen muisondersteuning aan iPadOS toegevoegd , maar deze ook ongegeneerd omarmd met de eerder genoemde Magic Keyboard-behuizing - die in verbinding met de iPad Pro kan worden gezien in bijna elke persfoto die het bedrijf maakt.

De leaker merkt ook op dat de verandering ook zou komen met een rotatie van het Apple-logo op de achterkant, in lijn met het nieuwe camerasysteem, waardoor de machine veel meer op een MacBook lijkt dan op een verticaal handheld iPad OS-apparaat (denk aan iPad mini).

Voor wat het waard is, op de achterkant van Apples officiële Magic Keyboard-behuizing, staat het bedrijfslogo al in een liggende positie.

