De nieuwe iPad mini maakt me weer enthousiast over de iPad

(Pocket-lint) - Een van de geweldige dingen van buiten de alomvattende sfeer van Apples ecosysteem te zijn, is het waarderen van afzonderlijke delen van de puzzel, in plaats van het geheel te accepteren.

De nieuwe iPad mini voelt als een van die stukken om te waarderen. Het is eerlijk om te zeggen dat de nieuwe iPad mini een radicaal herontwerp is, een herontwerp dat al lang had moeten plaatsvinden. Hoewel veel versies van de iPad voorbij zijn geparadeerd, voelt het alsof de mini in de coulissen is achtergelaten, een beetje onderdeel van de geweldige iPad-show.

De Apple iPad boeit me niet. Het is altijd te groot geweest, te slap, te veel als een stuk spiegelglas vasthouden, wachtend tot het breekt.

Oh mensen houden zeker van ze. Er gaat amper een weekend voorbij waarin een familielid of vriend geen juichende woorden heeft over hoe ze zijn bevrijd door de iPad, hoe het de werkende wereld heeft veranderd, het gevoel van vrijheid dat de ondoorzichtigheid van de iPad hen heeft gegeven.

(De bewondering wordt bijna geëvenaard door meldingen van een kind dat op de iPad zit, stapt of laat vallen, wat resulteert in hoesjes - oh de hoesjes! - zo kleine Timmy die het niet opnieuw kapot maakt.)

De iPad mini - of de iPad mini (6e generatie) om het zijn koninklijke titel te geven - is echter iets om te aanschouwen. Kijk maar eens terug naar de vorige modellen, met hun lelijke , onveranderlijke bezels . De laatste grote verandering aan de iPad mini was de introductie van Touch ID in het 3e generatie model. In 2014.

Dat was slechts een knop, terwijl de iPad Pro 10 verschillende modellen heeft gezien, in vier verschillende maten, om nog maar te zwijgen van de iPad Air die de afgelopen jaren ook in actie kwam.

Dus je kunt misschien begrijpen, voor iemand die niet enthousiast is over deze grote iPads, hoe cruciaal dit nieuwe model is. Er is een gelikt nieuw ontwerp, met afgeplatte randen en Touch ID in de aan / uit-knop - omdat de randen zijn verkleind, waardoor het ontwerp van het afgelopen decennium terzijde is geschoven.

Er is iets moois aan de evenredigheid van kleine tablets, waardoor de nieuwe iPad mini 6 opvalt. Het is een geweldig uitziende tablet, waar het vorige model (s) er gewoon zo ongelooflijk moe uitzagen en de grotere modellen gewoon, nou ja, slap zijn.

De nieuwe kracht, het verbeterde scherm, de verbeterde camera aan de voorkant en het feit dat hij lichter is dan de oudere modellen, spreken allemaal aan, maar het is moeilijk te negeren dat de prijs ook naar boven wordt verplaatst - maar het voelt tenminste alsof je iets krijgt voor uw geld in iPad mini 6, terwijl u dat voorheen niet deed.

Dan is er nog de andere verandering, de toevoeging van USB Type-C. Apple benadrukte dat dit geweldig is voor gebruik met andere apparaten zoals cameras of draagbare ultrasone apparatuur (niche, nee?), Maar in werkelijkheid betekent dit dat je het kunt opladen met de oplader van je Android-telefoon.

En wat is daar niet zo dol op?

