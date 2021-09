Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft vandaag een nieuwe iPad mini aangekondigd tijdens zijn California Streaming- evenement in Cupertino, en het is voorzien van een A15 Bionic-chip met een geheel nieuw ontwerp dat vergelijkbaar is met de iPad Pro.

Het wordt gelanceerd in vier kleuren, zilver, ruimtegrijs, paars en goud en roségoud en heeft Touch ID in de bovenste aan / uit-knop in plaats van de Home-knop, die nu is verwijderd vanwege het nieuwe ontwerp.

Eindelijk verandert ook de archaïsche Lightening-poort in een broodnodige USB-C-sleuf.

De achteruitrijcamera krijgt een upgrade naar een 12MP-sensor met een diafragma van f/1.8. Aan de voorkant geeft Apple de mini de ultrabrede sensor die Center Stage-ondersteuning mogelijk maakt.

De Apple Pencil 2e generatie kan ook magnetisch aan de zijkant van het apparaat worden bevestigd, net als op de stevigere iPad Pro- en iPad Air-modellen.

Verdere upgrades van het apparaat zijn onder meer een geheel nieuw stereoluidsprekersysteem, een nieuwe set slanke Smart Folio-covers en de toevoeging van True Tone-flitser op de achterste cameramodule.

Wat de prijs betreft, start Apple de iPad mini voor $ 499 in de VS, alleen voor een Wi-Fi-model. Er zal ook een mobiel 5G-model beschikbaar worden gesteld, maar de prijzen daarvoor worden pas bekendgemaakt als de online winkel van Apple na het evenement wordt bijgewerkt.