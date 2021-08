Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Geruchten en gefluister uit de industrie hebben de afgelopen maanden de volledige leiding gehad over de Apple iPad mini 6 , en onofficiële renders hebben ons nu onze beste kijk op de geruchten gegeven tot nu toe gegeven.

Geproduceerd door conceptkunstenaar Michael Ma en gedeeld via Behance , pronken de nieuwe digitale renders met de iPad mini in een reeks nieuwe kleuren en met andere gelekte ontwerpwijzigingen.

De laatste geruchten suggereren dat de tablet in wezen een compactere versie van de 10,9-inch iPad Air zal zijn en zou kunnen komen met een 8,4-inch Liquid Retina-display, dunne randen en een verversingssnelheid van 60 Hz.

Na een recent lek in het chassis van de iPad mini 6 , wordt ook verwacht dat de totale afmetingen van het apparaat 206 x 138 x 6,1 mm zullen zijn, met de afwerkingen - zoals weergegeven in de renders - mogelijk beschikbaar in grijs, zilver, roségoud, groen en lichtblauw.

Michael Ma

Dit zou het in overeenstemming brengen met de nieuwste beschikbare kleuren iPad Air, als het zou gebeuren, hoewel dit nog steeds minder is dan de zeven lanceringskleuren voor de M1 iMac - die naar verwachting ook op de aankomende MacBook Pro-modellen zullen landen.

Zoals gesuggereerd in de renders, wordt verwacht dat de next-gen iPad mini ook de derde generatie Apple Pencil zal ondersteunen. Wat de interne onderdelen betreft, hebben recente rapporten ook gesuggereerd dat de 5nm A14-chip van Apple de show zal draaien, met opslagopties beschikbaar in 64 GB, 128 GB en 256 GB.

Natuurlijk is het ook belangrijk om in gedachten te houden dat nog geen van deze informatie is bevestigd - en als Apple dit najaar inderdaad een nieuwe iPad mini lanceert, zal deze hoogstwaarschijnlijk enigszins afwijken van de weergaven en informatie die we nu hebben.

Houd ons echter in de gaten, want we gaan naar het aankondigingsseizoen van Apple en we zullen het waarschijnlijk de komende maand weten.