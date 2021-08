Apple iPad mini 6-chassis ondersteunt geruchten over ontwerpwijziging

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Apple zijn iPad mini zal vernieuwen voordat het jaar voorbij is en een gelekt chassis heeft eerdere geruchten ondersteund dat het model van de zesde generatie een ontwerpupdate zal krijgen.

Het ontwerp van de iPad mini is al een aantal jaren niet veranderd, maar de rapporten over de iPad mini 6 lijken allemaal te suggereren dat de tablet weg zal gaan van de Touch ID- startknop onder het scherm en deze zal verplaatsen naar binnen de aan / uit-knop, net als de iPad Air deed dat in 2020 .

Een video van een aluminium chassis is nu online uitgelekt en ondersteunt dit idee, terwijl het ook suggereert dat de volumeknoppen moeten worden verplaatst, een grotere camera aan de achterkant, slankere randen rond het scherm en een slankere constructie rondom.

De video is oorspronkelijk gepubliceerd door tecordo.com in samenwerking met een leaker genaamd xleaks7, via PocketNow , en hoewel de betrouwbaarheid ervan niet kan worden gegarandeerd, is de informatie die het biedt allemaal in overeenstemming met eerdere rapporten over de iPad mini 6.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 20 August 2021

Er wordt beweerd dat de iPad mini 6 206 x 137,8 x 6,1 mm zal meten, een groter scherm zal hebben dan de iPad mini 5 maar in een zeer vergelijkbare voetafdruk, en compatibel is met de 2e generatie Apple Pencil. Er wordt ook beweerd dat het op de A14-processor draait, 5G-connectiviteit biedt en overschakelt naar USB Type-C.

Alle geruchten rondom Apple iPad mini 6 lees je in onze aparte round-up feature . We verwachten dat het rond oktober wordt aangekondigd, maar officieel is er nog niets.