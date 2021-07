Apple iPad mini 6 komt "dit najaar" aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples nieuwe iPad mini is eerder verschenen in lekken, maar het laatste rapport ondersteunt de eerdere geruchten en suggereert dat we het apparaat "dit najaar" zullen zien verschijnen.

In de laatste editie van Power Up - een wekelijkse nieuwsbrief van Bloombergs Mark Gurman - wordt beweerd dat de Apple iPad mini 6 "een aanrader is voor dit najaar". Gurman zei ook in zijn nieuwsbrief dat de iPad mini 6 het "grootste herontwerp" zou hebben sinds de lancering en dat het "vergelijkbaar" zou zijn met de huidige iPad Air .

De iPad mini 6 is eerder verschenen in renders met een ontwerp dat heel dicht bij de iPad Air ligt, maar kleiner natuurlijk. De Air heeft vierkante, platte randen zoals de iPhone 12-serie en heeft superdunne randen rond het scherm, met Touch ID ingebouwd in de aan / uit-knop. Het zou logisch zijn als de mini dit ontwerp zou volgen, waardoor een groter scherm binnen dezelfde voetafdruk mogelijk zou zijn.

Eerdere geruchten suggereerden dat de iPad mini 6 een 8,4-inch scherm zou hebben in plaats van 7,9-inch. Er wordt ook gezegd dat de iPad mini 6 zal kiezen voor USB Type-C via Lightning en wordt geleverd met een A14-chip.

Gurman zegt niet veel anders over de iPad mini 6, hoewel hij meestal gelijk heeft, dus we verwachten ergens in oktober een iPad mini 6 te zien, als Apple zijn typische releasepatroon volgt. Voor nu kun je alles lezen over de iPad mini 6 en zien hoe deze er naar verwachting uit zal zien in onze geruchtenronde-up-functie .