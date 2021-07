Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple plant een nieuwe versie van de 11-inch iPad met een Mini LED-scherm. Het debuteert in 2022, volgens een onderzoeksnota van analist Ming-chi Kuo (via AppleInsider en MacRumors ).

Mini LED is een nieuwe schermtechnologie die duizenden kleine LEDs gebruikt om een beter contrast en HDR-prestaties te bieden. Het bedrijf Cupertino introduceerde Mini LED op de 12,9-inch iPad Pro van dit jaar en rustte de tablet uit met 2500 lokale dimzones. Het heeft dit jaar ook de 11-inch iPad Pro geüpdatet, maar alleen het grotere model kreeg de nieuwe weergavetechnologie.

Beide tablets kregen wel M1-processors .

Kuo zei ook dat Apple van plan is Mini LED naar de MacBook-reeks te brengen, te beginnen met 14-inch en 16-inch modellen die dit kwartaal in productie gaan. Een opnieuw ontworpen MacBook Air met Mini LED zou ook in 2022 kunnen debuteren - iets wat hij al eerder heeft gezegd. Kuo beweerde ook dat goedkopere iPads OLED-panelen zullen krijgen.

Welke Apple iPad past het beste bij jou? iPad mini versus iPad versus iPad Air versus iPad Pro Door Britta O'Boyle · 10 juli 2021

Het is vermeldenswaard dat Bloomberg onlangs meldde dat Apple nadenkt over de mogelijkheid om ergens in de toekomst een 14- tot 16-inch iPad Pro uit te brengen. De grootste iPad Pro die momenteel verkrijgbaar is, heeft een schermgrootte van 12,9 inch, maar om er een echt laptop- of MacBook-alternatief van te maken, moet hij nog groter zijn. Als een dergelijk product echter groen licht zou krijgen, zou het een tijdje niet beschikbaar zijn. Bloomberg zei dat grotere modellen op zijn vroegst een paar jaar niet beschikbaar zouden zijn. Als dat zo is, kunnen we ons voorstellen dat ze ook Mini LED-schermen krijgen.