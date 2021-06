Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples iPad mini is in 2019 misschien bijgewerkt met nieuwe interne onderdelen voor de vijfde generatie van de 7,9-inch tablet, maar het ontwerp is hetzelfde gebleven, dus het is al meer dan zes jaar niet vernieuwd qua uiterlijk.

Er zijn echter genoeg geruchten die suggereren dat er een nieuwe iPad mini in de maak is en het lijkt erop dat we eindelijk ook een ontwerpupdate te zien krijgen.

Hier is alles wat we tot nu toe over de Apple iPad mini 6 hebben gehoord.

mogelijk oktober

Waarschijnlijk rond de £ 399 / $ 399

Apple heeft momenteel geen geplande evenementen in de agenda, maar het lanceert meestal nieuwe iPads rond oktober.

Er wordt beweerd dat de nieuwe iPad mini 6, of iPad mini (2021) "later dit jaar" zal aankomen, we zouden in oktober een goede inschatting maken, maar er is nog niets bevestigd en er zijn geen geruchten over een specifieke datum voor nu.

Meestal horen we pas veel dichter bij de tijd over Apple-evenementen, dus we verwachten nog geen datum voor de iPad mini als oktober klopt.

Qua prijs begint de huidige iPad mini 5 bij £ 399 in het VK en $ 399 in de VS. Dat was duurder dan de iPad mini 4, dus we zouden verwachten dat de nieuwe iPad mini rond dezelfde marge zou zitten of iets zou toenemen.

Kleinere iPad Air

Touch ID verplaatst naar aan/uit-knop

Zwart, zilver en goud kleuren

Op basis van de geruchten lijkt het erop dat de iPad mini 6 de grootste ontwerpvernieuwing op de lijn kan krijgen sinds 2013. Er zijn vierkantere randen gemeld - in lijn met de iPhone 12-modellen , nieuwe iMac en iPad Pros - samen met smallere randen en een groter scherm binnen dezelfde footprint.

Het is ook beweerde dat de iPad mini 6 zal verder bij het Touch ID butto n aan de onderkant van het scherm en verplaats het naar binnen de power-knop aan de bovenkant, net als de (2020) iPad Air biedt.

Het aluminium frame van de nieuwe iPad mini zou 206 x 137,8 x 6,1 mm meten – wat hem iets groter en breder zou maken dan de iPad mini 5 – en er wordt gezegd dat hij verkrijgbaar is in de kleuren zwart, zilver en goud.

Groter scherm

Ondersteuning voor Apple Pencil

Rapporten suggereren dat de nieuwe iPad mini een groter scherm zal hebben dan zijn voorganger. Het is niet gedetailleerd hoeveel groter, hoewel de iPad Air (2020) zijn formaat met 0,4 inch toenam toen het het ontwerp veranderde in hetzelfde als wat is gemeld voor de iPad mini 6.

Als dit het geval is, kunnen we zien dat de iPad mini 6 een 8,3-inch scherm heeft in dezelfde voetafdruk als iPad mini 5 met een 7,9-inch scherm. De resolutie zal waarschijnlijk iets toenemen om dezelfde pixeldichtheid te kunnen leveren als het vorige model - 264ppi - maar een enorme verandering verwachten we niet.

De iPad mini 5 is al compatibel met de Apple Pencil, hoewel er wordt gezegd dat de iPad mini 6 compatibel zou kunnen zijn met een kleinere Apple Pencil. Het zou ons niet verbazen als het ontwerp een magnetische strip bevat voor het opladen van de 2e generatie Apple Pencil, zoals de iPad Air.

A14-chip

5G

Dubbele luidsprekers

USB Type-C

De Apple iPad mini 6 zou op de A14 Bionic-chip draaien en zou 5G-connectiviteit bieden.

Er zijn nog geen rapporten over opslagcapaciteiten, hoewel de huidige iPad mini 5 wordt geleverd met opties van 64 GB en 256 GB.

Er is gezegd dat er dubbele luidsprekers aan de onderkant van het apparaat zullen zijn, die aan weerszijden lijken te zijn geplaatst van wat naar verluidt een USB Type-C-poort is.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de iPad mini 6.

Leaker Jon Prosser heeft in samenwerking met RendersByIan enkele afbeeldingen gemaakt van hoe de iPad mini 6 eruit zou kunnen zien. Hint, het is eigenlijk een iPad Air, maar kleiner op basis van de renders.

Mark Gurman beweerde dat Apple werkt aan een nieuwe iPad mini voor 2021 met smallere randen en de verwijdering van Touch ID voor release later in het jaar.

Een tweet van Sonny Dickson suggereerde dat de iPad mini hetzelfde ontwerp zou kunnen hebben zonder ontwerpvernieuwing.

Vernieuwde iPad Pros en iPad Mini-dummies. Triple Camera-array op de pros. Centrale camera bovenaan op iPad mini; iets dikker. Moeilijk te zeggen en verschillend in schermgrootte. pic.twitter.com/5Luizv1T2r — Sonny Dickson (@SonnyDickson) 8 april 2021

Bloomberg meldde dat Apple van plan was om de iPad mini in 2021 te updaten met een groter scherm.

CAD-tekeningen op basis van informatie van David Kowalski en Pigtou suggereren dat de iPad mini Touch ID in het scherm zou kunnen hebben, evenals een geperforeerde camera aan de voorkant.

