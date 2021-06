Zo zou de opnieuw ontworpen Apple iPad mini 6 eruit kunnen zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er gaan al een tijdje geruchten over een update voor Apples iPad mini , maar tot nu toe moet deze nog worden gelanceerd. Dat zou echter kunnen veranderen, aangezien een nieuw lek ons een blik heeft gegeven op hoe het eruit zou kunnen zien op basis van bronnen en schemas.

De renders zijn afkomstig van Jon Prosser in samenwerking met RendersByIan, en hoewel Prossers staat van dienst niet de beste is die er is, is het herontwerp dat in de renders wordt voorgesteld logisch, zelfs als er een beetje wishful thinking bij komt kijken.

Op basis van de renders zal de iPad mini 6 of iPad mini (2021) vierkante randen hebben, zoals de nieuwste iPad Air- en iPhone 12-modellen . In een notendop, het is zon beetje de iPad Air, maar kleiner.

Volgens Prosser zal de iPad mini 6 206 x 137,8 x 6,1 mm meten - waardoor hij iets groter en breder is dan zijn voorganger - maar met een groter scherm binnen een vergelijkbare voetafdruk dankzij smallere randen en het verwijderen van de Home-knop. Net als de iPad Air wordt beweerd dat Touch ID naar de aan / uit-knop bovenaan zal gaan in plaats van naar het apparaat met Face ID zoals de iPad Pro-modellen .

Er wordt ook gezegd dat de iPad mini 6 USB-C aan de onderkant zal hebben, met twee luidsprekers en er wordt gezegd dat het Apple Pencil zal ondersteunen, wat mogelijk kleiner is dan de huidige opties. Prosser beweert ook dat de iPad mini 6 zal draaien op de A14-chip en 5G-connectiviteit zal bieden.

De iPad mini 6 zou voor het einde van 2021 worden gelanceerd in zwart, zilver en goud, hoewel er geen indicatie is wanneer precies, of zelfs of.

Geschreven door Britta O'Boyle.