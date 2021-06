iPadOS 15-systeemvereisten: werkt de 2021-versie van iPadOS op uw iPad?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - iPadOS bestaat al een paar jaar en is steeds meer onderscheiden van IOS, ook al heeft het hetzelfde versienummer. Dit jaar is iPadOS 15 de naam en kun je onze volledige gids met iPadOS-functies bekijken .

Dit jaar komt de App Library laat op de iPad, naast nieuwe multitasking-functies, live tekstherkenning van de camera, Focus om notificaties te minimaliseren en startscherm-widgets, verbeterde FaceTime, automatisch vertalen, nieuwe notificaties, Quick Note en een snelmenu op het toetsenbord. Er is ook ondersteuning voor gamecontrollers.

iPadOS 15 is compatibel met iPad Air 2 of nieuwer en ondersteunt dezelfde lijst met iPads als iPadOS 14 ervoor - plus natuurlijk alle nieuwe iPads die sinds vorig jaar zijn uitgebracht. Hier is een lijst met apparaten:

iPad Pro 12,9-inch (5e generatie)

iPad Pro 11-inch (3e generatie)

iPad Pro 12,9-inch (4e generatie)

iPad Pro 11-inch (2e generatie)

iPad Pro 12,9-inch (3e generatie)

iPad Pro 11-inch (1e generatie)

iPad Pro 12,9-inch (2e generatie)

iPad Pro 12,9 inch (1e generatie)

iPad Pro 10,5-inch

iPad Pro 9,7-inch

iPad (8e generatie)

iPad (7e generatie)

iPad (6e generatie)

iPad (5e generatie)

iPad mini (5e generatie)

iPad mini 4

iPad Air (4e generatie)

iPad Air (3e generatie)

iPad Air 2

Geschreven door Dan Grabham.