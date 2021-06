Met multitasking komt de iPad steeds dichter bij een laptopvervanging

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de keynote van Apple voor ontwikkelaars van vorig jaar, zei ik dat iPadOS het belangrijkste probleem van de iPad nog steeds niet oplost (maar het kan wel) . Wat ik bedoelde was dat de iPad nog steeds slecht in staat was om meerdere dingen tegelijk te doen - iets wat we op een computer als vanzelfsprekend beschouwen.

We hebben een heleboel vensters open, zelfs als we ons maar op een of twee tegelijk concentreren. Ik schrijf dit op een iMac, met Chrome en Word naast elkaar en Finder- en WhatsApp-vensters op de achtergrond.

Nu, met de nieuwe multitasking-functie , heeft Apple in ieder geval een deel van deze flexibiliteit naar de iPad gebracht. OK, dus je kunt nog steeds geen vensters hebben waar je maar wilt, maar de nieuwe Shelf-functie is in wezen ondersteuning voor meerdere desktops rechtstreeks uit het macOS-playbook.

Dit is van belang omdat Apple vrij duidelijk is dat het de Mac niet wil aanraken; de recente iMac zou daarvoor een briljante introductie zijn geweest. Maar Apple wil het duidelijk niet. Dus wat we nodig hebben, zijn meer functies op een iPad. Want, zoals Apple ons er regelmatig aan herinnert , is de iPad een computer.

Miljoenen kinderen groeien nu op met touchscreens. Ze houden niet van computers die ze niet kunnen aanraken en de iPad wordt de computer voor hen (dat wil niet zeggen dat aanraking op Windows 10 hier niet ook voor kan zorgen, omdat het dat wel kan en doet).

Het multitasking-menu verschijnt bovenaan de apps, zodat je met één tik naar Split View of Slide Over kunt gaan. U kunt apps in Split View verwisselen en snel toegang krijgen tot het startscherm. De plank betekent dat je veel meer spullen open kunt hebben.

Er zijn ook nieuwe sneltoetsen en u kunt zien welke sneltoetsen beschikbaar zijn. De iOS App-bibliotheek, nu op iPad, kan fungeren als een opstartprogramma. Universal Control - waar je met één muis en toetsenbord tussen iPad en Mac kunt werken - is super slim.

Maar Apple wil ons duidelijk nog niet al het speelgoed geven. Bestanden voor iPadOS is als een speelgoedversie van de Mac Finder. Externe beeldschermondersteuning voor de iPad is niet geweldig. Er is geen ondersteuning voor meerdere gebruikers (Apple vindt dat we allemaal een persoonlijke iPad zouden moeten hebben, veronderstellen we). En sommige Apple-apps op Pro-niveau, zoals Final Cut Pro of Logic, vertonen geen tekenen om iPad-apps te worden.

Maar hoewel deze dingen er nog niet zijn, is het vrij duidelijk dat de ontwikkeling van iPadOS maar één kant op gaat - en dat is in de richting van een flexibelere toekomst.

Geschreven door Dan Grabham.