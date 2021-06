iPadOS 15 introduceert langverwachte en broodnodige multitasking-functies op iPad

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vorig jaar rond deze tijd zeiden we dat de iPad nog niet klaar was om je laptop te vervangen. Nu heeft Apple een grote barrière voor laptop-achtige functionaliteit weggenomen met volledige multitasking.

De functie is een van de grootste nieuwe functies die de iPad sinds enige tijd heeft en maakt zijn debuut naast widgets op het startscherm , de app-bibliotheek en tal van andere functies in iPadOS 15 . Natuurlijk zijn er al enkele multitasking-functies op de iPad, zoals Slide Over en Split View, maar dit zou de zaken naar een ander niveau moeten tillen.

Er is een nieuw multitasking-menu dat bovenaan het scherm verschijnt, waarmee je kunt herschikken wat er op het scherm gebeurt. U kunt deze pictogrammen gebruiken om bijvoorbeeld naar Split View te gaan.

U kunt ook een Plank onder aan het scherm gebruiken waarmee u tussen verzamelingen geopende apps kunt schakelen. Dit is zon beetje de functie voor meerdere desktops van de Mac.

U kunt ook eenvoudig een app in Split View uitschakelen.

Sommige pro-iPad-gebruikers zullen echter teleurgesteld zijn dat er geen andere Mac-achtige functies waren, zoals ondersteuning voor meerdere gebruikers, een Finder-achtige app Bestanden, volledige ondersteuning voor externe beeldschermen of een aantal geavanceerde apps zoals Final Cut Pro. naar iPad. Misschien volgend jaar.

