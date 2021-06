Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zou werken aan een nieuwe iPad Pro die voor het eerst draadloos opladen omvat, en ook aan de eerste grote ontwerpvernieuwing voor de iPad mini in jaren.

Draadloos opladen inschakelen op de tablet betekent dat het materiaal aan de achterkant moet worden gewijzigd van metaal naar glas.

Als dat waar is, zou dat betekenen dat de iPad Pro de eerste iPad zal zijn die afstand neemt van de aluminium behuizing aan de achterkant, die sinds het allereerste model in 2010 standaard op iPads is.

Door hun formaat zijn tablets natuurlijk niet de handigste apparaten om draadloze opladers mee te gebruiken. Niet alleen omdat het veel langer duurt om de batterijen bij te vullen, maar ook omdat het formaat het lastig maakt om hem goed op een oplaadmat te laten rusten.

Met de MagSafe-pucks van Apple zou dat echter niet zon groot probleem zijn, en dat wordt momenteel getest.

Apple test ook omgekeerd draadloos opladen, waarmee je in theorie je iPhone via de achterkant van de iPad Pro kunt opladen. Dat zou misschien wel het handigste gebruik van de draadloze technologie zijn, als het werd geïmplementeerd.

Het nieuws komt via Mark Gurman van Bloomberg , die stelt dat de iPad Pro met draadloos opladen in 2022 gelanceerd zal worden.

In dit rapport beweert Gurman ook dat de iPad mini - eindelijk - een nieuw ontwerp zal krijgen met dunnere randen die worden getest. Apple onderzoekt ook het verwijderen van de home-knop om dat te vergemakkelijken.

We stellen ons voor dat het met dit herontwerp de iPad mini meer in lijn zou brengen met die van de iPad Air- en Pro-modellen, die allemaal uniforme schermranden aan alle vier de zijden hebben.

Dit zou later dit jaar worden gelanceerd naast een nieuw, dunner model van de iPad op instapniveau, gericht op studenten.

Als de plannen van Apple hetzelfde blijven als ze nu zijn - volgens Bloomberg - zou dat drie iPad-herontwerpen betekenen in de komende 12 maanden.

Geschreven door Cam Bunton.