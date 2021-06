Apple iPadOS 15 releasedatum, functies en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple brengt elk jaar één grote software-update uit voor iPhone , iPad en Watch , met verschillende kleinere updates gedurende het jaar.

De volgende grote update voor iPad is iPadOS 15. Je kunt meer lezen over iOS 15 voor iPhone in onze aparte functie, maar hier zijn alle functies die Apple heeft onthuld op WWDC 21 voor iPadOS 15.

Voorbeeld juni 2021

Uitgave september 2021

Apple presenteerde een preview van zijn volgende software-update voor iPad tijdens zijn Worldwide Developer Conference (WWDC) in juni, hoewel de definitieve software naar verwachting pas in de "herfst" op apparaten zal worden vrijgegeven. Dit betekent meestal september.

Op dit moment is er geen specifieke datum voor de release van iPadOS 15, maar als de traditionele - voor 2020 - patronen worden gevolgd, verwachten we dat de software begin september voor het publiek wordt vrijgegeven.

Een ontwikkelaarsbèta voor iPadOS 15 is al beschikbaar - uitgebracht op 7 juni, terwijl de openbare bèta in juli wordt verwacht.

Hier zijn alle functies die zijn aangekondigd voor iPadOS 15.

Er komen een aantal multitasking-functies naar iPad met iPadOS 15, waaronder een nieuw multitasking-menu dat bovenaan apps staat, zodat je met één tik naar Split View, Slide Over, volledig scherm en Center Window kunt gaan. Er is ook een nieuwe plank met meerdere vensters die je snel toegang geeft tot alle geopende vensters voor een app.

iPadOS 15 ziet ook verbeteringen aan de App Switcher om te helpen bij multitasking. Je kunt de ene app over de andere slepen om een Split View-ruimte te maken, terwijl je ook toegang krijgt tot Slide Over-apps vanuit de App Switcher. Met Center Window kun je bepaalde apps aanraken en vasthouden, zoals in een e-mail of notitie, om het midden in een Split View-scherm te openen zonder dat je het scherm hoeft te verlaten.

Meldingen in iPadOS 15 hebben grotere pictogrammen voor apps en contactfotos voor mensen, samen met een meldingsoverzicht. Het meldingsoverzicht verzamelt alle niet-tijdgevoelige meldingen en bezorgt ze op een handiger tijdstip, zoals s morgens, s avonds of een door u geselecteerd tijdstip.

Er zijn ook dempingssuggesties en je kunt ervoor kiezen om elke app of berichtenthread voor de dag, het volgende uur of tijdelijk te dempen.

Zoals het gerucht gaat, brengt iPadOS 15 Widgets naar de iPad, zodat je Widgets tussen apps op je startscherm kunt plaatsen, zoals je kunt op iPhone . Er zijn enkele extra grote widgets ontworpen voor iPad en er komen ook enkele nieuwe opties aan, waaronder een Zoek mijn-widget, Mail-widget en Contacten-widget.

Je kunt de widgets in Smart Stacks ook opnieuw ordenen met nieuwe bedieningselementen in iPadOS 15 en voorgestelde widgets voor apps die je al gebruikt, kunnen automatisch op het juiste moment in Smart Stacks verschijnen, op basis van je eerdere activiteit, met een optie om ze toe te voegen als je wilt.

iPadOS 15 steelt een andere functie van de iPhone en brengt de app-bibliotheek naar de iPad, waardoor je één plek hebt om al je iPad-apps te openen, geordend in categorieën zoals productiviteit en games.

U krijgt vanuit het dock snel toegang tot de app-bibliotheek en u kunt startpaginas opnieuw ordenen en startpaginas verbergen.

Er komen een groot aantal wijzigingen aan in Notes met iPadOS 15, waaronder tags - waarmee u notities kunt categoriseren en ordenen, en vermeldingen - om u te helpen medewerkers van gedeelde notities op de hoogte te stellen dat er enkele belangrijke updates zijn.

Er is ook een Tag Browser in de zijbalk, zodat je op elke tag of tags kunt tikken om notities met die tags erin te zien en Custom Smart Folders zal automatisch notities op één plek verzamelen op basis van hun tags.

Ondertussen kun je in een nieuwe activiteitenweergave zien welke wijzigingen zijn aangebracht in een gedeelde notitie, terwijl je in een markeerweergave overal in een notitie naar rechts kunt vegen om bewerkingstijden en wijzigingen weer te geven. U kunt ook afbeeldingen en handschrift combineren in een handgeschreven notitie.

Net als bij Notes komen er ook tags naar Herinneringen in iPadOS 15, zodat je ze kunt ordenen en gemakkelijker kunt zoeken en filteren. Er is een Tag Browser in de zijbalk om op een tag of tags te tikken en de bijbehorende herinneringen te bekijken, en u kunt ook aangepaste slimme lijsten maken die automatisch herinneringen bevatten door bepaalde tags, datums, tijden, locaties, vlaggen en prioriteit te selecteren.

Je hebt ook toegang tot snelle opties om voltooide herinneringen te verwijderen en Siri kan herinneringen aankondigen wanneer je AirPods of Beats-koptelefoons draagt.

Quick Note is een nieuwe functie in iPadOS 15 die is ontworpen voor als je snel iets wilt opschrijven, bijvoorbeeld een nummer. Het is overal in het systeem toegankelijk, terwijl u een app gebruikt, door met uw vinger of Apple Pencil vanuit de benedenhoek van uw scherm te vegen.

U kunt schrijven of schetsen en de grootte van de Quick Note kan worden aangepast. Je kunt ook links van een app of website toevoegen en een miniatuur van de Quick Note verschijnt in de hoek wanneer je terugkeert om je te herinneren aan wat je eerder hebt genoteerd.

Kaarten in iPadOS 15 bevatten een interactieve wereldbol, samen met meer details voor sommige steden, zoals hoogte, wegen, gebouwen en oriëntatiepunten. Er zijn ook nieuwe rijfuncties die zaken als oversteekplaatsen voor voetgangers en busbanen laten zien, en ook de openbaarvervoerkaart is opnieuw ontworpen.

U vindt uw veelgebruikte instellingen ook op één plaats, samen met verbeterde zoekacties, zoals filteren op keuken of restaurants die open zijn op het moment van zoeken.

FaceTime krijgt een grote update met iPadOS 15 en iOS 15. Spatial Audio komt naar de app voor videogesprekken, samen met de portretmodus, rasterweergave, agenda-integratie, zoom, dempwaarschuwingen en een functie genaamd SharePlay waarmee je kunt kijken, luister en deel apps om samen dingen te beleven.

Er zijn ook FaceTime-links, waarmee u een link met iedereen kunt delen om hen uit te nodigen om deel te nemen aan een FaceTime-gesprek. Dit kan via een webbrowser op een Android- of Windows-apparaat, zodat vrienden en familie kunnen meedoen, zelfs als ze geen iPhone of iPad hebben.

iPadOS 15 introduceert ook de modus Spraakisolatie die omgevingsgeluid blokkeert om je stem helderder te laten klinken, terwijl de breedspectrummodus alle geluiden in de kamer binnenbrengt.

Net als bij iOS 15 krijgt Fotos een opknapbeurt in iPadOS 15 in termen van de Memories-functie. Apple Music wordt geïntegreerd met Memories, met liedjessuggesties op basis van je smaak, evenals wat er in je fotos en videos staat, en een functie genaamd Memory Mixes laat je verschillende nummers horen met tempo en een bijpassende herinnering.

Er is ook een interactieve interface, zodat je gemakkelijk fotos en videos kunt wisselen, en er zijn ook nieuwe geheugentypes, waaronder op kinderen gerichte herinneringen en trends in de loop van de tijd.

Andere functies van Fotos in iPadOS 15 zijn onder meer een rijker informatievenster voor fotos, verbeterde herkenning van mensen voor het album Mensen en Minder vaak voorstellen, waarmee je Fotos kunt laten weten dat je bijvoorbeeld minder van een bepaalde datum, vakantie of plaats wilt zien.

Er komt een Shared with You-functie met iPadOS 15 waarmee inhoud die via Berichten naar u is verzonden, wordt weergegeven in de bijbehorende app, zodat deze toegankelijker is. De functie werkt in Fotos, Safari, Apple TV , Apple News, Apple Music en Apple Podcasts.

U kunt bijzonder interessante inhoud vastzetten, zodat deze wordt verhoogd in de secties Gedeeld met u.

Met een nieuwe functie genaamd Focus in iPadOS 15 kun je automatisch meldingen filteren op basis van wat je doet. U kunt kiezen uit een van de standaard Focus-opties - Niet storen, Persoonlijk, Werk, Slaap - of u kunt een aangepaste Focus maken.

U kunt toegestane onderbrekingen instellen zodat belangrijke meldingen kunnen doorkomen, en u kunt ook specifieke startschermen instellen voor elke focus om de verleidingen te verminderen. Als u een Focus op één Apple-apparaat instelt, wordt deze op al uw Apple-apparaten ingesteld.

Updates voor de Zoek mijn-app in iPadOS 15 bevatten live-locaties voor familie en vrienden waarmee je je locatie deelt, met continue streaming-updates. Er is ook een Zoek mijn-widget en Zoek mijn netwerk-ondersteuning voor AirPods Pro en AirPods Max , zodat u binnen het Bluetooth-bereik kunt komen, zodat u een geluid kunt afspelen om ze te lokaliseren.

Bovendien brengt iPadOS 15 scheidingswaarschuwingen met zich mee, dus als je een apparaat, AirTag of compatibel item van derden op een onbekende locatie achterlaat, ontvang je een melding.

Privacy-updates met iPadOS 15 bevatten een app-privacyrapport dat laat zien hoe vaak apps in de afgelopen zeven dagen toegang hebben gehad tot uw camera, locatie, microfoon, fotos en contacten, en met welke andere domeinen ze contact hebben opgenomen.

Er is ook beveiligde plakken en ontwikkelaars kunnen u uw locatie laten delen met een aanpasbare knop in hun apps. Er zijn ook enkele privacy-updates voor Mail waarbij afzenders van uw e-mail geen informatie over uw Mail-activiteit kunnen leren, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail hebt geopend. Uw IP-adres wordt ook verborgen, zodat het niet kan worden gebruikt om een profiel op u op te bouwen.

Er is een gestroomlijnde tabbalk voor Safari in iPadOS 15, samen met andere functies zoals pull to refresh - zodat je van boven naar beneden kunt bladeren om een pagina te vernieuwen, gesproken zoekopdrachten, webextensies, automatische upgrade naar HTTPS voor sites waarvan bekend is dat ze dit ondersteunen, en een aanpasbare startpagina.

U vindt er ook tabbladgroepen, zodat u tabbladen kunt opslaan en ordenen op een manier die voor u werkt, en u kunt ertussen schakelen met behulp van de zijbalk of het vervolgkeuzemenu.

Een functie genaamd Universal Control op iPadOS 15 stelt je in staat om één toetsenbord, muis of trackpad tussen apparaten te gebruiken. Er is geen installatie vereist en met de functie kunt u uw cursor bijvoorbeeld van uw Mac naar uw iPad verplaatsen en inhoud tussen apparaten slepen en neerzetten.

De Universal Control-functie werkt met maximaal drie apparaten.

Voor iPadOS 15 heeft de menubalk van het toetsenbord een nieuw uiterlijk, met dezelfde functionaliteit in een kleinere ruimte. Er is ook een nieuwe weergave voor de weergave met sneltoetsen, met snelkoppelingen die zijn gecategoriseerd op zaken als Bestand, Bewerken, Opmaak, Weergeven en Zoeken.

Er zijn ook extra sneltoetsen voor alle apps en je kunt door apps navigeren met het toetsenbord voor een betere productiviteit.

Een functie genaamd Live Text komt met iPadOS 15 die tekst in een foto interactief maakt. Het betekent dat je functies als kopiëren, plakken, opzoeken en vertalen kunt gebruiken, zodat je bijvoorbeeld een nummer in een foto kunt bellen. Live Text werkt in Safari, Screenshot, Quick Look en Fotos.

Als uitbreiding van Live Text is er ook een Visual Look Up-functie waarmee u meer te weten kunt komen over een foto in een afbeelding, bijvoorbeeld het ras van een hond kunt leren of informatie kunt vinden over een populair herkenningspunt.

Spotlight Search is verbeterd voor iPadOS 15 en biedt één resultaat voor alle informatie die u zoekt. Er is ook toegang tot het vergrendelscherm, verbeterde zoekfunctie in de App Store waar je een app kunt downloaden zonder Spotlight te verlaten, en ondersteuning voor het zoeken naar afbeeldingen op het web.

Andere verbeteringen zijn onder meer dat Spotlight informatie uit Fotos gebruikt om je volledige bibliotheek te kunnen doorzoeken op locatie, mensen, scènes of zelfs specifieke dingen op een foto, zoals een hond of een auto.

iPadOS 15 brengt een uitbreiding van iCloud met iCloud+ en biedt een aantal functies, waaronder de mogelijkheid om je e-mail te verbergen en meer beveiligingscameras te verbinden met HomeKit Secure Video. Er is ook een iCloud Private Relay-functie waarmee je virtueel verbinding kunt maken met elk netwerk en op een meer persoonlijke manier met Safari kunt browsen.

Met iCloud+ kun je ook je iCloud Mail-e-mailadres personaliseren met een aangepaste domeinnaam en gezinsleden uitnodigen om hetzelfde domein te gebruiken met hun iCloud-e-mailadres.

iPadOS 15 brengt Translate naar iPad, met dezelfde functies als iPhone, samen met extra functies, waaronder handschrift met Apple Pencil en de mogelijkheid om Translate in Split View te openen. Er is ook een Auto Translate-functie die automatisch detecteert wanneer je begint te spreken, een offlinemodus en een gespreksmodus.

Er zijn een aantal updates voor Siri met iPadOS 15, waaronder offline ondersteuning voor verzoeken zoals timers, alarmen, het regelen van het afspelen van audio en berichten. Alle audioverzoeken worden volledig op je iPad verwerkt met iPadOS 15, en er zijn verbeteringen in spraakherkenning en -verstaan.

Andere updates voor Siri omvatten de mogelijkheid om naar contacten op het scherm te verwijzen om als context te gebruiken voor het verzenden van een bericht of het plaatsen van een oproep, evenals de mogelijkheid om context te behouden en dingen op het scherm te delen. Siri kan ook meldingen aankondigen bij het dragen van AirPods of Beats-hoofdtelefoons en berichten aankondigen in CarPlay.

Siri-snelkoppelingen worden automatisch gesynchroniseerd op iPhone, iPad en Mac met iPadOS 15 en het delen is ook verbeterd, zodat het gemakkelijker is om een snelkoppeling te downloaden en deze zelf te gebruiken, of een link te delen zodat iemand anders hetzelfde kan doen.

Er is ook een functie Suggesties voor volgende actie waarmee u een snelkoppeling kunt voltooien die u aan het maken bent.

Voor degenen die de app Spraakmemos van Apple gebruiken, biedt iPadOS 15 de mogelijkheid om het afspelen van spraakmemo-opnamen te versnellen of te vertragen. De app analyseert ook opnames en slaat gaten in je audio over met een tik.

Het is ook mogelijk om meerdere spraakmemos tegelijk te delen.

Ja, we hebben hierboven alleen de belangrijkste functies beschreven die naar je iPad komen met iPadOS 15. Er zijn over de hele linie nog veel meer kleinere updates waarvan we er enkele hieronder hebben opgesomd om u een idee te geven van wat u nog meer kunt verwachten te veranderen met de nieuwe software.

Toegankelijkheidsupdates

In-app-evenementen in de App Store

App Store-widget

Geavanceerde fraudebescherming op Apple Card

Optie om accountherstelcontacten toe te voegen om weer toegang te krijgen tot Apple ID

Optie om Legacy Contact toe te voegen om toegang te krijgen tot uw informatie als u sterft

Opnieuw ontworpen zoekfunctie voor iBooks

Verbeterde 5G-connectiviteit

5G voorkeur boven wifi

Pakketdetectie voor HomeKit Secure Video

Toetsenbordverbeteringen

Memoji-updates

Opnieuw ontworpen nieuwsfeed

Ingebouwde authenticator voor wachtwoorden

Gepersonaliseerde podcast-aanbevelingen

Downtime op aanvraag voor schermtijd

Hoewel sommige hiervan waarschijnlijk onwaarschijnlijk zijn, en terwijl andere klinken alsof we macOS op iPad willen, zijn dit alle functies die we nog steeds graag naar iPadOS 15 zouden zien komen en die nog niet zijn aangekondigd:

Ondersteuning voor meerdere gebruikers (oh mooi alsjeblieft)

Ondersteuning voor meerdere vensters bij multitasking

Bestanden-app lijkt meer op Finder op macOS

Ondersteuning voor meerdere desktops zoals macOS

Betere ondersteuning voor externe monitoren

Final Cut Pro

Apple heeft bevestigd dat de volgende iPads iPadOS 15 zullen ondersteunen:

iPad Pro 12.9 (5e generatie)

iPad Pro 11 (3e generatie)

iPad Pro 12.9 (4e generatie)

iPad Pro 11 (2e generatie)

iPad Pro 12.9 (3e generatie)

iPad Pro 11 (1e generatie)

iPad Pro 12.9 (2e generatie)

iPad Pro 12.9 (1e generatie)

iPad Pro 10.5

iPad Pro 9.7

iPad (8e generatie)

iPad (7e generatie)

iPad (6e generatie)

iPad (5e generatie)

iPad mini (5e generatie)

iPad mini 4

iPad Air (4e generatie)

iPad Air (3e generatie)

iPad Air 2

Hier zijn alle geruchten met betrekking tot iPadOS 15.

Apple onthulde tijdens de Worldwide Developer Conference (WWDC) een aantal functies die naar iPad komen met een preview van iPadOS 15.

Betrouwbare Apple-verslaggever Mark Gurman van Bloomberg beweerde dat iPadOS 15 de belangrijkste update tot nu toe zal zijn en zal worden geleverd met een opnieuw ontworpen startscherm, vergrendelscherm en meldingen.

iPhoneSoft meldde dat sommige iPhone-modellen naar verwachting niet compatibel zijn met iOS 15. Er wordt gezegd dat Apple de ondersteuning voor modellen met de A9-chip en lager zal laten vallen, wat suggereert dat het hetzelfde zou kunnen doen voor iPad.

Geschreven door Britta O'Boyle.