Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple brengt elk jaar één grote software-update uit voor iPhone , iPad en Watch , met verschillende kleinere updates gedurende het hele jaar.

De volgende grote update voor iPad is naar verwachting iPadOS 15. Je kunt meer lezen over iOS 15 voor iPhone in onze aparte functie, maar hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over iPadOS 15, inclusief welke functies er kunnen komen en wanneer het zal zijn. uitgebracht en welke iPads compatibel zullen zijn.

Vooruitblik juni 2021

Release september 2021

Apple presenteert doorgaans een preview van de volgende software-updates tijdens de Worldwide Developer Conference (WWDC) in juni. Deze vindt plaats tussen 7 juni en 11 juni. U kunt onze afzonderlijke functie lezen over hoe u deze hier kunt bekijken .

Tijdens WWDC 21 verwachten we te leren over verschillende nieuwe functies die iPadOS 15 naar iPads zal brengen, hoewel de definitieve software naar verwachting pas later in het jaar, normaal gesproken in september, zal worden uitgebracht.

Op dit moment is er geen specifieke datum voor de release van iPadOS 15, maar als de traditionele patronen - vóór 2020 - worden gevolgd, verwachten we dat de software begin september voor het publiek wordt vrijgegeven.

Opnieuw ontworpen startscherm

Widgets

Melding vernieuwd

Geruchten suggereren dat iPadOS 15 een nieuw ontwerp zal brengen voor het startscherm en vergrendelscherm van de iPad. Er wordt gezegd dat de update de belangrijkste tot nu toe zal zijn en dat gebruikers overal widgets kunnen plaatsen, in overeenstemming met wat mogelijk is op de iPhone.

Net als iOS 15 zullen de beweerde meldingen ook worden vernieuwd, zodat gebruikers de instellingen kunnen verfijnen op basis van hun status, of dat nu slapen, rijden, werken of iets anders is. Er wordt gezegd dat er ook een automatische antwoordfunctie zal zijn op de achterkant van deze nieuwe meldingsfunctie.

Andere functies die voor iPadOS 15 zijn gemeld, zijn onder meer meer privacyfuncties om gebruikers te laten weten wanneer apps in het geheim informatie over u verzamelen en mogelijk updates voor iMessage om het meer op WhatsApp te laten lijken, hoewel wordt gezegd dat laatstgenoemde iPadOS 15 misschien niet haalt.

Hoewel sommige hiervan waarschijnlijk onwaarschijnlijk zijn, en terwijl andere klinken alsof we in feite macOS op iPad willen, zijn dit alle functies die we graag naar iPadOS 15 zouden willen zien:

App-bibliotheek van iOS

Widgets van iOS

Ondersteuning voor meerdere gebruikers (oh mooi alsjeblieft)

Ondersteuning voor meerdere vensters bij multitasking

Bestanden-app meer zoals Finder op macOS

Ondersteuning voor meerdere desktops zoals macOS

Betere ondersteuning voor externe monitoren

Final Cut Pro

Voorlopig is nog niet bevestigd welke iPads worden ondersteund door iPadOS 15, maar aangezien iOS 15 naar verluidt een aantal modellen met de A9-chip en lager laat vallen, is het mogelijk dat iPadOS 15 hetzelfde zal doen.

We verwachten dat de volgende modellen compatibel zijn:

iPad Pro 12.9 (5e generatie)

iPad Pro 11 (3e generatie)

iPad Pro 12.9 (4e generatie)

iPad Pro 11 (2e generatie)

iPad Pro 12.9 (3e generatie)

iPad Pro 11 (1e generatie)

iPad Pro 12.9 (2e generatie)

iPad Pro 10.5

iPad (8e generatie)

iPad (7e generatie)

iPad (6e generatie)

iPad Mini (5e generatie)

iPad Air (4e generatie)

iPad Air (3e generatie)

Als dit het geval is, zouden de originele iPad Pro-modellen ondersteuning verliezen, samen met de iPad mini 4, iPad (5e generatie) en iPad Air (2e generatie). Er is echter nog niets officieel.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over iPadOS 15.

De betrouwbare Apple-verslaggever Mark Gurman van Bloomberg beweerde dat iPadOS 15 de belangrijkste update tot nu toe zal zijn en zal worden geleverd met een opnieuw ontworpen startscherm, vergrendelscherm en meldingen.

iPhoneSoft rapporteerde over enkele van de iPhone-modellen die naar verwachting niet compatibel zullen zijn met iOS 15. Er wordt gezegd dat Apple de ondersteuning voor modellen met de A9-chip en lager zal laten vallen, wat suggereert dat het hetzelfde zou kunnen doen voor iPad.

Geschreven door Britta O'Boyle.