Apples iOS 15 zal meldingen verbeteren, iPad ingesteld om widgets op het volledige startscherm te krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We weten dat Apple in juni zijn ontwikkelaarsconferentie zal houden. En zoals altijd zal het bedrijf pronken met de nieuwe software van dit jaar voor iPhones, iPads, Macs en zijn andere apparaten. De Worldwide Developer Conference (WWDC) van Apple begint op 7 juni .

Dit jaar zullen iOS 15 en iPadOS 15 worden onthuld. En nu zijn er enkele lekken gekomen dankzij Bloombergs betrouwbare Apple-watcher Mark Gurman, die duidelijk bronnen binnen Apple heeft.

Gurman meldt dat Apple verbeteringen zal introduceren in de manier waarop meldingen werken op de iPhone, naast een nieuw ontwerp voor het iPad-startscherm en vergrendelscherm.

Omdat iPads nu in wezen hardware op Mac-niveau hebben, is het enige dat de iPad ervan weerhoudt een apparaat met volledige productiviteit te zijn, de software. Het rapport van Gurman suggereert dat de nieuwe update de belangrijkste software-update van de iPad zal zijn sinds deze debuteerde in 2010 met een fundamenteel herontwerp van het startscherm waarmee je widgets overal kunt plaatsen, precies zoals je nu kunt op de iPhone .

Met de verbeteringen in meldingen kunt u de instellingen verder verfijnen, afhankelijk van of u werkt, slaapt of in de modus Niet storen. Er komt naar verluidt een nieuw menu in het Control Center, zodat u uw huidige status kunt selecteren.

U kunt als onderdeel hiervan ook een automatisch antwoord voor berichten instellen, vergelijkbaar met de opties die momenteel beschikbaar zijn wanneer de telefoon zich in de rijmodus bevindt. En als onderdeel van Apples streven om gebruikers bewust te maken van de details die apps over hen bijhouden, zal er blijkbaar ook een nieuw menu zijn om u te laten zien wat er wordt verzameld.

Er is ook een suggestie dat er nog meer functies naar iMessage zullen komen om het een beter alternatief te maken voor Facebooks Messenger en WhatsApp. We denken dat dit een manier zou moeten zijn om gebruikers op Android op te nemen.

