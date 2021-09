Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft de functie Center Stage aangekondigd tijdens een evenement in april 2021. Met de camerafunctie kun je handsfree gaan en multitasken tijdens een videogesprek, omdat het je volgt en je de hele tijd in beeld houdt.

Hier is alles wat u moet weten over Center Stage, inclusief hoe het werkt, wat het doet en op welke apparaten het beschikbaar is.

Center Stage gebruikt de 12-megapixel ultrabrede TrueDepth-camera aan de voorkant op compatibele apparaten, samen met machine learning-technologie, om een gebruiker te herkennen en deze in het midden te houden. Dit betekent dat wanneer u zich tijdens een videogesprek op een compatibel apparaat verplaatst, de Center Stage-functie de camera automatisch zal pannen om u in beeld te houden.

Als anderen in het videogesprek stappen, herkent Center Stage hen ook en zoomt het uit om iedereen in het beeld te passen - vergelijkbaar met de technologie die wordt aangeboden door Facebook Portal en de Amazon Echo Show 10 . Het is vermeldenswaard dat de functie niet werkt op huisdieren, alleen op mensen.

Bekijk hieronder de Spring Loaded-evenementvideo van Apple. Het zou om 46:11 moeten beginnen - wanneer het middenpodiumgedeelte begint.

Apple stelt zich voor dat de functie nuttig is tijdens whiteboardsessies met collegas of familiebijeenkomsten of, zoals te zien is in een demovideo tijdens het Spring Loaded-evenement, kan worden gebruikt tijdens het koken en tijdens een videogesprek. Het idee is dat met Center Stage uw videogesprekken aantrekkelijker moeten zijn.

Nee. Apple heeft gezegd dat het zal werken met apps van derden zoals Zoom en Webex, evenals FaceTime, en er is een API voor andere apps om compatibiliteit met de functie te bieden.

Bij de lancering was Center Stage exclusief voor de iPad Pro 2021, omdat het apparaat de toen nieuwe 12-megapixel ultrabrede TrueDepth-camera van Apple had. Apple heeft de iPad mini (2021) en de 9e generatie van de standaard iPad aangekondigd tijdens een evenement in september 2021, die beide zijn uitgerust met de TrueDepth-camera die vereist is voor Center Stage en die beide de functie bieden.

De lijst met compatibele apparaten die Center Stage ondersteunen, is daarom als volgt:

iPad Pro (2021)

iPad mini 6 (2021)

iPad (9e generatie)

Apple heeft bevestigd dat het niet werkt met de dunne M1 iMac die ook werd gelanceerd tijdens het Spring Loaded-evenement van april 2021.

