Nieuwe iPad Pro krijgt M1-chip en 5G

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft aangekondigd dat de nieuwe iPad Pro-modellen zullen worden geleverd met dezelfde 8-core M1-chipset als de meest recente MacBook Pro en ook de nieuw aangekondigde iMac-familie.

Ze zullen ook beschikbaar zijn met een grotere interne opslagcapaciteit - tot 2 TB - plus Thunderbolt- en USB4-ondersteuning voor de USB-C-poort.

Dat betekent dat beide varianten in staat zijn tot 40 Gbps bekabelde overdrachtssnelheden en 10 Gbps Ethernet-connectiviteit.

Een andere belangrijke nieuwe toevoeging is 5G-ondersteuning op mobiele modellen (via eSIM), terwijl de camera aan de voorzijde is gewijzigd met een 12-megapixel ultragroothoeklens. Dit komt ook bij wat Apple Center Stage noemt, waarbij de camera je door de kamer volgt terwijl je beweegt tijdens een videogesprek. Het draait om u in beeld te houden - net als het Portal TV- apparaat van Facebook.

De camera aan de achterzijde is geüpgraded met een vergelijkbare array als de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max, inclusief LiDAR .

De 12,9-inch iPad Pro wordt geleverd met een paar extra toeters en bellen. Het heeft een Mini-LED Liquid Retina XDR-display. Dit omvat 10.000 miniatuur LED-lampen achter het LCD-substraat om een veel beter HDR-contrast en kleurverzadiging te creëren. Apple beweert inderdaad dat het beelden produceert die net zo goed zijn als zijn Pro Display XDR-monitor.

De 11-inch iPad Pro wordt tegelijkertijd uitgebracht, vanaf £ 749 / $ 799 - dezelfde prijs als de vorige versie.

De 12,9-inch iPad Pro kost £ 999 / $ 1099.

Ze zijn beschikbaar voor pre-order vanaf 30 april en zullen beschikbaar zijn vanaf de tweede helft van mei.

Geschreven door Rik Henderson.