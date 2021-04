Siri zegt dat het volgende lanceringsevenement van Apple 20 april is, nieuwe iPads komen eraan?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens de eigen assistent van het bedrijf, Siri, vindt het volgende speciale evenement van Apple plaats op 20 april in Apple Park in Cupertino.

Vanmorgen zijn er rapporten verschenen uit de VS waarin staat dat Siri momenteel reageert op de vraag Wanneer is het volgende Apple- evenement? met Het speciale evenement is op dinsdag 20 april ....

Zoals het er nu uitziet, lijkt het erop dat dit antwoord alleen wordt weergegeven voor mensen met een in de VS gevestigde Apple ID. We hebben dit antwoord kunnen bevestigen met een Amerikaans account, dat u kunt zien in onze hoofdafbeelding.

Met onze Britse IDs antwoordt de assistent gewoon met Je kunt alle details over Apple-evenementen op Apple.com krijgen.

Het nieuws werd voor het eerst gemeld door MacRumours en bevestigd door The Verge. We hebben contact opgenomen met Apple voor een opmerking en zullen dit stuk bijwerken als en wanneer ze reageren.

Dus wat wordt er verwacht? Apple gebruikt meestal zijn lente-evenement om nieuwe iPads te lanceren en soms lanceert tegelijkertijd een speciale editie-iPhone.

Voor dit evenement wordt van de fabrikant verwacht dat hij nieuwe iPad Pro-modellen zal lanceren, mogelijk zijn eigen AirTags-trackers om te concurreren met Tile, en een opnieuw ontworpen iMac.

Het herontwerp van de iMac zit al een tijdje op de kaart, omdat het al een tijdje geen grote vernieuwing van het ontwerp heeft gehad. Wat nog belangrijker is, is dat het een van de modellen is die nog niet is uitgerust met de door Apple gemaakte M1-processors .

Tot nu toe zijn MacBook Air, MacBook Pro en Mac mini de enige series die zijn gebaseerd op het M1-platform en het populaire bedrijf zal naar verwachting in de komende maanden en jaren een krachtigere versie aan producten toevoegen.

We hebben ook geruchten gezien over een Echo Show-achtig Apple TV-apparaat met een ingebouwde luidspreker - zoals HomePod - en een camera voor FaceTime-oproepen.

Beste tablet 2021: beste tablets om vandaag te kopen Door Britta O'Boyle · 9 februari 2021 Onze selectie van de beste tablets die we vandaag kunnen kopen, inclusief de beste 2-in-1-apparaten en compacte tablets tegen verschillende prijzen.

Dit is natuurlijk nog niet bevestigd, dus we zullen even moeten wachten tot Apple ons allemaal officieel vertelt wat er gaat komen.

Geschreven door Cam Bunton.