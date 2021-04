Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Verwacht wordt dat de aankomende iPad Pro- modellen van Apple te maken zullen krijgen met een tekort aan aanbod als gevolg van de omschakeling van de weergavetechnologie van LCD naar Mini LED.

Zoals gemeld door Bloomberg , verwijzend naar mensen die bekend zijn met de kwestie, worden de aankomende apparaten momenteel geconfronteerd met productieproblemen voorafgaand aan hun verwachte onthulling later deze maand.

Het nieuwe beeldscherm zal naar verwachting debuteren op zowel Apples 12,9-inch iPad Pro-model, met aanhoudende lekken die erop wijzen dat dit in de tweede helft van april zal gebeuren, hoewel de externe leveranciers van het bedrijf in het buitenland momenteel kampen met slechte productieopbrengsten.

Volgens het rapport is ten minste één van de Mini LED-makers gedwongen om te pauzeren als gevolg van de problemen.

Ondanks de problemen wordt van Apple verwacht dat het doorgaat met de weergavetechnologie, die zou moeten helpen om de helderheid en het contrast te verbeteren en exclusief te zijn voor het grotere model. Vergeleken met de kleinere 11-inch iPad Pro, die waarschijnlijk de Mini LED-upgrade zal missen, wordt deze later verwacht vanwege de voorraadtekorten.

Het zijn misschien niet de enige iPad-modellen die Apple besluit om in detail te werken.

Zoals we zagen in een recent iPad Mini-lek , lijkt Apple ook een bijgewerkte kleinere tablet voor te bereiden op de release - en, net als de aankomende Pro-apparaten, lijkt het ontwerp niet veel te zijn veranderd.

Dat zou suggereren dat de grootste veranderingen zullen worden aangebracht in de interne componenten, evenals in de weergavetechnologie. Naast andere aspecten zouden we een verbeterde processor moeten zien (vergelijkbaar met de sprong gemaakt door de M1-processor in Macs), verbeterde cameras en een getweakte USB-C-poort.

Zoals altijd weten we het pas zeker als het rechtstreeks van Apple komt. Op basis van de mate van gefluister wordt het beeld echter zeker duidelijker.

