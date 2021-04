De nieuwe iPad mini ziet eruit alsof hij zijn 9 jaar oude ontwerp zal behouden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een lek van de aankomende iPad Pro- en iPad mini-apparaten laat zien dat niet alleen de iPad Pro zijn huidige ontwerp behoudt, maar dat de iPad mini het ook zal doen.

We dachten dat de huidige iPad mini - uitgebracht in 2019 en hier beoordeeld - het laatste model zou zijn met de traditionele Touch ID-homeknop. In plaats daarvan hadden we verwacht dat het het nieuwere Touch ID-systeem van de iPad Air met Touch ID op de homeknop zou gebruiken.

Vernieuwde iPad Pros en iPad Mini-dummys. Triple Camera-array voor de profs. Centrale camera bovenaan op iPad mini; iets dikker. Moeilijk te zeggen en verschillend in schermgrootte. pic.twitter.com/5Luizv1T2r - Sonny Dickson (@SonnyDickson) 8 april 2021

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 9 April 2021

Het 2019-model bracht de interne specificaties behoorlijk up-to-date, dus verwacht dat dit weer zal gebeuren met de A14-chip uit de iPad Air- en iPhone 12-serie. We denken dat de iPad Pro in plaats daarvan een bijgewerkte A14X-chip zal hebben.

In onze iPad mini-recensie van 2019 zeiden we: "Er is gewoon geen betere tablet van dit formaat, met ultieme draagbaarheid en ongeëvenaarde kracht voor zijn prijs." Maar we hadden kritiek op het ontwerp in oude stijl en de enorme randen.

squirrel_widget_148287

De iPad mini blijft een relatief dure tablet, dus die verandering hadden we graag gezien bij dit nieuwe model. Helaas lijkt dat niet het geval te zijn.

Geschreven door Dan Grabham.