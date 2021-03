Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens een nieuw rapport van Bloomberg is Apple van plan zijn iPad-line-up bij te werken met nieuwe iPad Pro-modellen, een nieuwe iPad mini met een groter scherm en een bijgewerkte iPad-basismodel.

De iPad Pro-modellen krijgen een vertrouwd ontwerp. Ze zullen lijken op de 11-inch en 12,9-inch iPad Pros van afgelopen maart, maar geüpgraded met nieuwe processors "op één lijn" met de M1-chip die te vinden is in Apples nieuwste MacBook Airs, Pros en Mac mini. De 12,9-inch iPad Pro zou ook een Mini LED-scherm met een hogere contrastverhouding kunnen hebben - iets waarvan de geruchten al een paar jaar gaan dat Apples tablets er zijn.

Beide modellen zouden kunnen komen met betere cameras, en Bloomberg zei dat Apple zelfs versies van de tablets met een Thunderbolt-poort heeft getest die gegevens sneller kunnen overdragen dan de USB-C-poort die momenteel op de iPad Pro-serie wordt aangetroffen. De iPad Pros zouden al in april 2021 kunnen worden gelanceerd.

Wat betreft de iPad mini-update, deze heeft een scherm dat groter is dan het 7,9-inch scherm dat nu wordt gebruikt. Apple heeft de iPad mini voor het laatst bijgewerkt in 2019 . Daarvoor was de iPad mini sinds 2015 niet meer bijgewerkt. De nieuwe iPad mini zou ergens dit jaar kunnen verschijnen, maar het is onduidelijk of hij in april zal landen.

Ten slotte zal Apple zijn goedkoopste iPad updaten, die voor het laatst in september is vernieuwd, met een dunner en lichter ontwerp. Het komt dit jaar ook aan.

Geschreven door Maggie Tillman.