(Pocket-lint) - Verwacht wordt dat Apple binnenkort een aantal producten zal aankondigen, tijdens een evenement waarvan wordt geruchten op 23 maart . Een daarvan zou de langverwachte Apple AirTags zijn, een andere een vernieuwing voor de iPad Pro . Maar zou er ook nog een iPad kunnen komen?

Een Speck-hoesje werd gespot in een Target-winkel in de VS die een 2021 11-inch Apple iPad-model op de doos vermeldt, naast de iPad Pro (2018, 2020) en de iPad Air van vorig jaar.

En volgens Redditer nanosplitter21 , die zijn eigen foto van het product plaatste, vertelde het winkelpersoneel hem dat het pas op 6 april verkocht zou worden.

Het verwarrende is dat we eigenlijk geen 11-inch iPad verwachten - er zijn geen geruchten over zon ingrijpend herontwerp voor het instapmodel. Dus, klopt de verpakking niet en is het echt voor een nieuwe iPad Pro, of worden we tijdens het volgende Apple-evenement getrakteerd op een derde iPad?

Uw gok is net zo goed als die van ons. Wat we wel weten, is dat de timing overtuigend lijkt. Als het op 23 maart wordt aangekondigd, is de kans groot dat de nieuwe apparaten een paar weken later beschikbaar zijn.

We verwachten zeker geen grote ontwerpwijzigingen in de nieuwe iPad Pro-reeks, dus deze case kan hoe dan ook van pas komen.

