(Pocket-lint) - Een nieuw rapport heeft gesuggereerd dat Apple in 2022 OLED-schermen zou kunnen introduceren op zowel de iPad- als de MacBook Pro-reeks, te beginnen met een 10,9-inch model van de iPad.

De details, met dank aan DigiTimes , beweren dat de Cupertino-gigant begin volgend jaar de eerste OLED-iPad zal lanceren, en overweegt ook het gebruik van de weergavetechnologie voor zowel de 12,9-inch iPad Pro als de 16-inch MacBook Pro.

Dat eerste apparaat is waarschijnlijk een vernieuwde versie van de iPad Air, als we dit gerucht mogen geloven, en zou in het vierde kwartaal van 2021 in productie gaan. Hoewel de andere modellen dit voorbeeld kunnen volgen, is er momenteel geen definitieve beslissing. gemaakt, zeggen bronnen van DigiTimes.

Dit is natuurlijk niet de eerste keer dat we geruchten hebben gezien over de plannen van Apple voor OLED-technologie in zijn grotere apparaten. In december werd gemeld dat het bedrijf Mini LED iPad Pro-modellen voor 2021 zou overwegen, voordat het in 2022 zou overstappen op OLED.

Dat is iets dat ook in dit laatste rapport wordt ondersteund. DigiTimes suggereert dat de twee weergavetechnologieën inderdaad naast elkaar zullen bestaan zodra ze op de iPad- en MacBook-lijnen zijn geïntroduceerd, met een 12,9-inch iPad Pro met een Mini LED-display die naar verluidt in de eerste helft van dit jaar zal verschijnen.

Ondertussen wordt opgemerkt dat de 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen waarvan wordt gezegd dat ze in de tweede helft van het jaar arriveren, ook de Mini LED-technologie zouden kunnen gebruiken.

Hoe dan ook, het helpt allemaal om een beeld te krijgen van wat we het komende jaar kunnen verwachten van aankomende apparaten.

Het is natuurlijk altijd belangrijk om vroeg gefluister met een korreltje zout te nemen, maar het lijkt ook steeds waarschijnlijker dat Apple eerder dan later zal gaan overschakelen op zowel Mini LED als OLED.

Geschreven door Conor Allison.