Nieuwe iPad Pro op komst met M1-kwaliteit CPU, claimrapport

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple is getipt om zijn iPad Pro-lijn binnenkort te vernieuwen, met een onthulling in maart. Bovendien zou het een nieuwe processor toevoegen die het equivalent is van de Apple M1-chipset in de Apple Silicon MacBook Pro.

Het huidige woord op straat is dat de iPad Pro 2021-editie op 16 maart wordt gelanceerd, hoewel dat nog moet worden bevestigd. Apple- expert Mark Gurman heeft gezegd dat het deze maand beschikbaar zal zijn, dus het is waarschijnlijk rond die tijd.

Bloombergs Gurman heeft ook onthuld - in de nieuwste Power Up-video op YouTube - dat het zal worden geleverd met "een nieuwe processor" die "vergelijkbaar is met de M1-chip in de nieuwste Macs". Hij beweerde ook dat ut zal komen met "5G" en "betere cameras".

Er wordt gedacht dat de nieuwe chip de A14X of zelfs de A14Z zou kunnen zijn. Het zou aanzienlijk sneller, krachtiger en energiezuiniger moeten zijn dan de A12Z Bionic-processor in het 2020-model.

Bovendien hebben eerdere geruchten erop gewezen dat de nieuwe iPad Pro het eerste apparaat van Apple is dat een Mini LED- display gebruikt. Dit maakt gebruik van een LED-achtergrondverlichting die meer LEDs achter het LCD-substraat past om de achtergrondverlichting nauwkeuriger te regelen, waardoor een beter contrast en een beter zwartniveau wordt verkregen.

Van toekomstige MacBooks wordt ook verwacht dat ze beschikken over Mini LED-displays.

We houden je tot de lancering op de hoogte van alles wat we op iPad Pro horen. Bekijk in de tussentijd onze geruchtenoverzicht hier: Apple iPad Pro 2021 geruchten, specificaties, functies, nieuws en releasedatum .

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 1 maart 2021

Geschreven door Rik Henderson.