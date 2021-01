Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuw lek heeft gesuggereerd dat Apples volgende iPad Mini zowel in-screen Touch ID-technologie zal debuteren als de inkeping zal vervangen door een geperforeerd camera-ontwerp.

De afbeeldingen, die CAD-tekeningen zijn die zijn gebaseerd op informatie die is ontdekt door industrieleider David Kowalski en Pigtou , tonen de potentiële iPad Mini 6 met enkele radicale ontwerpwijzigingen ten opzichte van zijn tabletbroers en -zussen . Als het waar is, zou het een verschuiving betekenen van de notch en Apple in lijn brengen met de geperforeerde cameras aan de voorkant waar rivalen voor kozen.

Het zou ook het eerste apparaat zijn dat verborgen Touch ID aanbiedt, een functie die tot nu toe vaak geruchten had en die vaart heeft verloren sinds de komst en het succes van Face ID. Dit hoeft niet per se een stap achteruit te zijn, aangezien de Home-knop niet op het display te zien zou zijn en zou kunnen worden gebruikt in combinatie met Face ID, maar het is redelijk om je af te vragen waarom Apple zou overwegen om het in dit stadium toe te voegen - en waarom het zon functie zou introduceren op een iPad op instapniveau.

Die vragen kunnen natuurlijk ook op het gat worden gericht. Apple zal op een bepaald moment in de nabije toekomst voorbij de notch komen, lijkt het, maar om dit eerst te doen op een iPad Mini in plaats van een iPhone, voelt onwaarschijnlijk.

Afgezien daarvan suggereert het rapport dat de Mini 6 wordt aangedreven door dezelfde A14 Bionic-chip die ook in de iPhone 12 voorkomt, waarbij de aluminium behuizing uitsparingen biedt voor zowel een Lightning-poort als een 3,5 mm koptelefoonaansluiting, evenals volumeknoppen aan de kant.

Wat nog belangrijker is, is dat Apple al in maart de iPad Mini 6 zou kunnen onthullen naast een nieuwe iPhone SE- en iPad Pro 2021-modellen tijdens een evenement. En hoewel we extreem sceptisch zijn, zal elke nieuwe miniatuur-Apple-tablet zo drastische ontwerpwijzigingen ondergaan, Kowalski heeft een behoorlijk trackrecord van lekkende apparaten. We zullen het snel genoeg zeker weten, maar blijf op de hoogte voor meer geruchten.

Geschreven door Conor Allison.