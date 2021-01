Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuw lek heeft ons misschien een eerste glimp gegeven van de veranderingen die Apple van plan is voor de iPad Pro 2021-modellen.

De vermeende afbeeldingen van de vijfde generatie iPad Pro-apparaten - zowel de 11-inch als de 12,9-inch-variant - zijn verschenen op technische winkels 91Mobiles en MySmartPrice , waardoor we verschillende fabrieks-CAD- weergaven (computer-aided design) van de buitenkant hebben.

We hebben al geruchten gehoord dat Apple zal spelen met het idee van een Mini-LED-display op de volgende iPad Pro , waardoor OLED voor 2022 blijft, maar dit laatste lek lijkt te bevestigen dat de volgende generatie tablets zeer weinig ontwerpwijzigingen zullen ondergaan ten opzichte van de vierde generatie die in maart 2020 werd gelanceerd.

Naar verluidt zal het bedrijf Cupertino het volgende 11-inch model op dezelfde dikte houden, maar enkele millimeters afnemen van de lengte en breedte van het apparaat. En als je de beelden mag geloven, zou het mogelijk ook veranderingen kunnen zien in het interne luidsprekersysteem, en met verminderde luidsprekerroosters en misschien zelfs een verplaatsing.

Afgezien van deze kleine veranderingen, blijven de dingen echter grotendeels hetzelfde. Aan de achterkant zit dezelfde dubbele camera aan de achterkant met LED-flitser (hoewel er geruchten zijn dat dit iets minder uit zou kunnen steken), een LiDAR-sensor en microfoon, met magnetische pinnen ook bij de hand om verbinding te maken met het toetsenbord van Apple. De rechterrug wordt weer geleverd met een oplaadstrip voor Apple Pencil, met aan de onderkant een USB-C-oplaadpoort tussen de eerder genoemde luidsprekerroosters.

Zoals we al zeiden, het is in dit stadium allemaal nog steeds onbevestigde speculatie, maar de hints beginnen te verschijnen vóór de lancering van de vijfde generatie. Op basis van wat we tot nu toe hebben gezien, zal dit geen herziening zijn van de vlaggenschip-iPad-lijn, maar het is nog steeds waarschijnlijk dat Apple een paar leuke aanpassingen in petto heeft die nog moeten worden onthuld. Blijf ons volgen voor meer, aangezien we dichter bij die mogelijke releasedatum van maart komen.

Geschreven door Conor Allison.