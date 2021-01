De volgende iPad mini komt mogelijk met een 8,4-inch scherm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De iPad mini is misschien niet de meest opvallende van Apples lijn van tablets, maar het is niettemin een van de meest geliefde, door zijn kleine formaat is hij perfect voor het gebruik waarvoor veel mensen eigenlijk een tablet wilden kopen.

Het ontwerp is echter al een aantal jaren bijna volledig ongewijzigd, en er gaan geruchten dat de volgende iteratie van Apples kleine iPad eindelijk een beetje een update zou kunnen krijgen. Een rapport van het Japanse blog MacOtakara, waarin Chinese leveranciers worden genoemd, geeft aan dat het bijvoorbeeld een groter scherm krijgt.

De sprong zal van het bestaande 7,9-inch scherm naar 8,4-inch zijn, dus de grootte van de tablet zou niet veel moeten worden beïnvloed. Dit kan in feite te wijten zijn aan dunnere randen rond het scherm.

De grote verandering die in het verschiet zou kunnen komen, waardoor de iPad mini een notch en volledig scherm krijgt, lijkt niet op de kaart te staan - het behoudt de boven- en onderrand net als de standaard iPad, en blijft daarom functie TouchID op de homeknop.

Dit zou neerkomen op een nieuwe evolutie, geen revolutie, voor de iPad mini, maar elke update waarbij het ontwerp moet worden aangepast, zou het wachten waard moeten zijn. We hoeven niet lang te wachten om meer te weten te komen, zo lijkt het, aangezien de leveranciers blijkbaar een onthulling en release voor de tablet in maart verwachten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.