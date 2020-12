Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ondanks veel geruchten dat er een OLED-scherm naar de volgende generatie van de iPad Pro zou komen, suggereert een nieuw rapport dat de technologie pas in 2022 op Apple-tablets zal verschijnen.

In plaats daarvan worden de apparaten geconfronteerd met een tijdelijke upgrade naar Mini-LED-schermen voordat ze het jaar daarop de volledige overgang naar de meer geavanceerde OLED maken. Dat meldt een bron van SamMobile , die suggereert dat Apple in 2022 een beroep zal doen op LG en Samsung om deze hybride OLED-panelen voor iPad-schermen te produceren.

Samsung noemt de schermen naar verluidt Ultra Thin-panelen, terwijl LG kiest voor Advanced Thin OLED , en ze zullen naar verluidt - en misschien verrassend genoeg - dunner zijn dan typische OLED-schermen. De techniek lijkt hoe dan ook hetzelfde, waarbij beide naar verluidt een flexibele film en hard glas samenvoegen om dunnere OLED-panelen te leveren.

De voor de hand liggende vraag is echter: waarom zou Apple de moeite nemen om een dergelijke tijdelijke upgrade uit te voeren in plaats van te wachten? Als het rapport waar blijkt te zijn, zou het een verrassing zijn om Apple zo snel van de ene upgrade naar de andere te zien overschakelen.

Met dat gezegd, vertegenwoordigt Mini-LED nog steeds een aanzienlijke upgrade van de huidige LED-technologie, zelfs als het geen pure OLED is. En aangezien de iPhone 12-lijn al de overstap naar OLED heeft gemaakt, is het natuurlijk logisch om ook met iPad door te gaan.

Het mag ook niet helemaal worden weggegooid. Als Apple deze weg inslaat, zou het in de toekomst kunnen worden gebruikt op de goedkopere modellen van de iPad, waardoor de duurdere niveaus open blijven voor OLED.

Het enige dat tot nu toe duidelijk is, is dat er nog steeds veel is dat we niet weten over de displaytechnologie van toekomstige iPad-modellen. Het voelt natuurlijk vrij zeker dat OLED eerder dan later zal verschijnen, maar de tijdlijn is nog steeds erg open voor interpretatie.

Geschreven door Conor Allison.