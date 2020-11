Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples jaarlijkse updates van de standaard iPad, de meest populaire tablet in zijn assortiment, wat betekent dat je niet vaak kortingen op een bepaald model ziet tot een tijdje nadat het is uitgebracht - maar die trend is deze Black Friday tegengegaan.

De nieuwste generatie iPad heeft een bescheiden, maar niettemin welkome korting van £ 20 bij Amazon UK, waardoor de 128 GB-versie van de tablet van £ 429 naar £ 409 wordt verlaagd - dat is echt een solide prijs voor wat een absoluut uitstekende tablet is.

Hoewel het misschien een aantal toeters en bellen mist die onlangs hun weg naar de iPad Pro- en Air-modellen hebben gevonden, weerhoudt dat er niet van dat de ingewanden van de nieuwe iPad echt zippig werken, terwijl het Retina-display er nog steeds absoluut schitterend uitziet tijdens het kijken Tv of films.

We raden ook de 128 GB-versie aan boven de kleinere 32BG-opslag, ongeacht de prijs, aangezien de laatste een beetje krap is als je überhaupt veel downloadt, en deze korting brengt ze een beetje dichterbij qua prijs.

Als je niet de behoefte voelt om het meest recent uitgebrachte model van de iPad te kopen, kun je natuurlijk ook een echt solide deal bekijken bij Currys PC World, die een aanzienlijk grotere £ 70 van de prijs van een iPad uit 2019, die nu £ 379,00 is in plaats van £ 449 .

Hoe dan ook, als je op zoek bent geweest naar een tablet, is dit een goed moment om de sprong te wagen en wat geld te besparen terwijl je dat doet.

